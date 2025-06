The Witcher 3: Kommt 2026 doch noch ein neuer Story-DLC?

Auch zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release bleibt The Witcher 3: Wild Hunt relevant – und das womöglich bald mit neuem Story-Content. Wie der polnische Brancheninsider Borys Nieśpielak im Podcast von Remigiusz Maciaszek sagte, arbeitet das Studio Fool’s Theory, das derzeit das Remake von The Witcher 1 verantwortet, an einem bislang nicht näher beschriebenen Projekt, das offenbar in Verbindung mit CD Projekt Red steht.

Nieśpielak zufolge könnte es sich dabei um einen neuen DLC für The Witcher 3 handeln. Offiziell bestätigt ist das nicht, auch Details zum Umfang fehlen bislang. Möglich wäre ein kleinerer Quest-DLC wie zur Netflix-Serie oder – was viele Fans hoffen dürften – eine ausgewachsene Erweiterung im Stil von Hearts of Stone oder Blood and Wine. CD Projekt Red selbst hat sich zu dem Thema bislang nicht geäußert.

In einer früheren Telefonkonferenz hatte das Studio ein nicht näher benanntes Projekt in Zusammenarbeit mit einem externen Entwickler erwähnt. Ob das direkt mit diesem DLC in Verbindung steht, bleibt offen.

Cross-Plattform-Modding kommt 2025 – auch für Konsolen

Noch in diesem Jahr wird ein Update veröffentlicht, das Cross-Plattform-Modding ermöglicht. Dank der Plattform mod.io können Mods künftig nicht nur am PC, sondern auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S genutzt werden – endlich ein gemeinsames Ökosystem, das nicht länger durch Hardware-Grenzen getrennt ist. Größen wie Dying Light oder Baldur’s Gate 3 haben die Plattform in der Vergangenheit ebenfalls genutzt.

Was für PC-Spieler längst Alltag ist, wird damit auch für Konsolen zur Realität: Modding wird zugänglich, unkompliziert – und plattformübergreifend. Über eine neue Ingame-Schnittstelle lassen sich Mods hochladen, durchsuchen und herunterladen. Einzige Voraussetzung: Ein verknüpfter mod.io-Account, der kostenlos erstellt werden kann.

Doch natürlich gibt es auch Einschränkungen: Nicht jeder PC-Mod wird es auf die Konsolen schaffen, da Sony und Microsoft ihre eigenen Inhaltsrichtlinien haben. Und wer komplexe Skript-Mods für Konsolen erstellen möchte, muss dies mit dem hauseigenen Tool REDkit tun – einem mächtigen Editor, der jetzt offiziell für die Community freigegeben wurde.

Ob Fool’s Theory ergänzend an einem neuen DLC für The Witcher 3 arbeitet, ist aktuell Spekulation. Die Community bleibt aber auch in Zukunft aktiv, die Mod-Szene liefert, und Geralt ist noch lange nicht am Ende seiner Reise.

Was denkt ihr – wäre ein neuer offizieller DLC nach all den Jahren sinnvoll oder überflüssig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.