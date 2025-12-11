The Witcher 3 – Lässt CD Projekt die Bombe bei den Game Awards platzen?

In der Gerüchteküche rund um die Game Awards 2025 brodelt es wieder, und zwar mächtig, diesmal mit einem Namen, der eigentlich für Ruhe und Planungssicherheit stehen sollte: CD Projekt. Der polnische Entwickler ist traditionell vor Ort, nutzt die Bühne aber selten für große Überraschungen.

Umso lauter hallt jetzt die Frage durchs Netz: Wird es ein neues DLC für The Witcher 3 geben? Das wäre eine Überraschung, mit der zu diesem Zeitpunkt niemand rechnen würde, da die Ressourcen längst auf dem Nachfolger liegen.

Der polnische Branchenkenner Borys Nieśpielak, der in der lokalen Dev-Szene gut vernetzt ist, hat in einem aktuellen Gespräch eine ziemlich steile Aussage getroffen: Laut ihm sei das The Witcher 3-DLC „in mehreren Quellen bestätigt“ und „100 Prozent sicher“. Das klingt brachial und verleitet viele sofort dazu, die Sektkorken knallen zu lassen. Doch wer genauer hinhört, merkt schnell: Der Ton ist selbstbewusst, aber nicht final. Offiziell bestätigt ist nichts, und genau das macht die Sache heikel.

Hoffnung ja, Gewissheit nein

Im Gespräch legte Nieśpielak nach: „Ich wäre überrascht, wenn es nicht jetzt angekündigt wird.“ Der Game-Awards-Zeitpunkt sei ideal, und das Projekt sei aus seiner Sicht ein „sicherer Kandidat“. Gleichzeitig merkt man, wie viel davon auf persönlichem Vertrauen beruht. Sein Gesprächspartner bringt es pragmatisch auf den Punkt: Er glaubt ihm, aber ohne eigene Quellen hängt auch er „ein Stück weit in der Luft“.

Diese Spannung zieht sich durch das ganze Gespräch:

Es gebe mehrere Bestätigungen, darunter „eine sehr große Quelle“.

Das DLC komme definitiv, aber das Event wäre lediglich der wahrscheinlichste Moment für die Enthüllung.

CD Projekt werde vor Ort sein – was sie aber ohnehin meistens sind.

Das Gerücht ist stark, aber nicht wasserdicht. Wer hier mit einer „Garantiert!“-Schlagzeile rechnet, sollte einen Schritt zurücktreten und tief durchatmen. Gerade weil CD Projekt nach Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty vorsichtiger kommuniziert, wäre ein Shadow-Reveal nicht komplett ausgeschlossen, aber auch nicht typisch.

Warum das Gerücht jetzt so Fahrt aufnimmt

Ein neues DLC für The Witcher 3 wäre ein Befreiungsschlag in mehrfacher Hinsicht. Zum einen zeigt es, dass die Marke weiterhin gepflegt wird, während The Witcher 4 (Codename Polaris) noch weit entfernt ist. Zum anderen hätte CD Projekt endlich wieder etwas Handfestes, das nicht in einer Roadmap oder einem Finanzbericht steht.

Dazu kommt der kulturelle Kontext: Wenn ein polnischer Brancheninsider wie Nieśpielak etwas sagt, hören Fans naturgemäß genauer hin. Die lokale Nähe zu CD Projekt sorgt für eine ganz andere Gewichtung als klassische „anonyme Reddit-Leaker“. Aber: Nähe ersetzt keine offiziellen Bestätigungen. Und genau die fehlen.

Dass es ein DLC für Teil 3 sein könnte, käme definitiv überraschend. Dass die Game Awards dafür der perfekte Ort wären, erst recht. Doch bis jemand bei CD Projekt rot-weiße Fakten serviert, gilt: Spannung ja, Gewissheit nein.

Reaktionen auf den Leak

Die Community-Reaktionen zum The Witcher 3-DLC-Gerücht sind ein Mix aus Humor, Skepsis und gespannter Vorfreude. Viele machen scherzhafte Insider-Witze, während andere ernsthaft über mögliche Story-Inhalte und eine Verbindung zu The Witcher 4 diskutieren. Trotz vorsichtiger Skepsis über die tatsächliche Ankündigung dominiert die Hoffnung auf ein echtes Story-DLC, unterstützt von Nostalgie, der anhaltenden Beliebtheit des Spiels und der Erwartung, dass die Game Awards die Bühne für eine mögliche Enthüllung bieten. Insgesamt herrscht eine lebhafte, emotional aufgeladene Stimmung mit starkem viralen Potenzial.



The Witcher-Fans dürfen also hoffen, aber sollten nicht blind wetten. Denn selbst eine „100-Prozent-Aussage“ eines gut vernetzten Insiders ist nur das: ein gut verpacktes Gerücht.