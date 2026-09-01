The Witcher 3 Remastered: 90fps auf PS5 Pro & Savegame-Import bestätigt

CD Projekt Red macht bestehende Spielstände von „The Witcher 3: Wild Hunt“ vollständig kompatibel mit der kommenden Remastered-Version für PS5, Xbox Series, PC und Nintendo Switch 2, die am 29. September 2026 als kostenloses Update erscheint.

Zudem bestätigt der Entwickler die ersten Performance-Details, insbesondere auf der PS5 Pro, wo versucht wird, das Beste aus der Hardware zu holen.

90 FPS und PSSR statt neuer Raytracing-Modi

Auf der PS5 Pro läuft der Titel im Performance-Modus mit einer uncapped Framerate von bis zu 90 Bildern pro Sekunde. Für das Skalieren der Auflösung setzt das Entwicklerstudio auf PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). In puncto Beleuchtung bleibt die Hardware ungenutzt: Die PS5 Pro erhält identische Raytracing-Features wie die Basis-PS5, profitiert aber von der höheren Frame-Stabilität.

Das Grafik-Upgrade dient als technischer Brückenschlag. CD Projekt Red stabilisiert den Titel für moderne Hardware, bevor der nächste Hauptteil der Reihe (The Witcher 4) für frühestens 2028 ansteht.

Erstmals halten außerdem Konsolen-Mods Einzug in das Spiel. Der Zugriff auf die Mod-Bibliothek setzt die Verknüpfung eines mod.io-Kontos mit dem Profil von CD Projekt Red voraus. Das Angebot fällt schmaler aus als auf dem PC, enthält aber von den Plattformbetreibern geprüfte Inhalte wie Bootrennen, erweiterte Frisuren, Rüstungskapuzen und Modifikationen für das Kartenspiel Gwent.

Auf dem PC gehörten diese Anpassungen jahrelang zum Standard. Konsolennutzer erhalten eine kuratierte Auswahl, verlieren jedoch die Freiheit unregulierter Mod-Installationen.

We’ve seen your questions about The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered!

Good news: your current saves will work with the upgrade, so you can get back on the Path right where you left off. Your unlocked achievements and trophies will carry over too! ⚔️🏆 — CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) September 1, 2026

Integrierte Quality-of-Life-Features ersetzen Inventar-Limits

Mehrere populäre Modifikationen wandern direkt in die offiziellen Einstellungen für Barrierefreiheit und Spielkomfort. Das Update deaktiviert die Haltbarkeit von Waffen und Rüstungen auf Wunsch vollständig. Das Inventar verliert sein Gewichtslimit und bietet unbegrenzte Kapazität. Besiegte Gegner hinterlassen Beute, die das System automatisch im Vorbeigehen einsammelt.

Diese Mechaniken greifen tief in das ursprüngliche Gameplay ein. Die Entwickler überlassen den Spielern dabei die Wahl, das Mikromanagement des Rollenspiels komplett abzuschalten. Das Remaster behebt gleichzeitig den größten Schwachpunkt der Konsolenfassungen: das starre Inventar- und Abnutzungssystem. Wer den Titel bereits besitzt, erhält das Upgrade ohne Aufpreis.