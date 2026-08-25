The Witcher 3 Remastered: Kostenloses Upgrade erscheint am 29. September

CD Projekt Red veröffentlicht am 29. September 2026 eine überarbeitete Version von „The Witcher 3: Wild Hunt“ als kostenloses Upgrade für PC, Konsolen und Nintendo Switch 2. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Gamescom 2026 mit einem ersten Reveal Trailer.

Miles Tost, Level Design Lead bei CD Projekt Red, stellte das Projekt im Anschluss an die Enthüllung genauer vor. Der Fokus des Remasters liegt auf einer modernisierten visuellen Präsentation. Dazu gehören komplett überarbeitete Texturen, ein neues Rendering-System sowie die Integration von avanciertem Path Tracing.

Ebenso wurde die Vegetationsdarstellung auf dem Kontinent überarbeitet. Dichte, Sichtweite und Detailgrad von Wäldern und Wiesen wurden auf den aktuellen Hardware-Standard gehoben. Die Bereitstellung erfolgt neben den bisherigen Verkaufsplattformen auch erstmals über Battle.net.

Zwischen Next-Gen-Patch und echtem Remaster

Der Schritt kommt nicht überraschend, setzt aber ein Zeichen bei der Monetarisierung. CD Projekt Red verzichtet auf den Vollpreis für ein Aufguss-Projekt.

Das Upgrade liefert technische Anpassungen, die das Hauptspiel von 2015 auf das Niveau moderner PC- und Hardware-Generationen heben sollen. Das Path Tracing dürfte vor allem PC-Systeme und Mid-Gen-Konsolen fordern. Ob die Switch-2-Fassung diese Features in vollem Umfang nutzt, bleibt abzuwarten.

Kostenlose Upgrades dieser Größenordnung sind selten geworden. CD Projekt Red bedient damit Bestandskunden und zieht neue Spieler vor dem nächsten großen Studio-Projekt auf den Kontinent. Für Besitzer des Originals ist der Download Pflicht. Technisch muss der Titel im September beweisen, ob die Performance mit der neuen Optik Schritt hält.