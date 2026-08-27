The Witcher 3 Remastered: PS5 Pro Support & 30 neue Features bestätigt

The Witcher 3 Remastered nutzt die Mehrleistung der PS5 Pro für erweiterte Grafikeffekte und optimiert zeitgleich das Gameplay-Fundament.

CD Projekt Red hat eine umfassende Liste von Verbesserungen für die überarbeitete Fassung bestätigt, die am 29. September 2026 als kostenloses Upgrade erscheint.

PS5 Pro Support und Rendering-Upgrades

Die Hardware-Erweiterung für Sonys Pro-Konsole steht an der Spitze der technischen Anpassungen. Auch wenn konkrete Zielauflösungen und Bildraten noch fehlen, liefert die im Trailer gezeigte Feature-Liste deutliche Hinweise auf die technische Ausrichtung.

Die Render-Pipeline setzt auf Raytracing-Erweiterungen, ein neues Global-Illumination-System, überarbeitetes Tone-Mapping sowie Ground Truth Ambient Occlusion (GTAO) für präzisere Kontaktbeschattung. Dazu kommen überarbeitete Texturen, Subsurface Scattering für realistischere Hautdarstellung und eine komplett neue Schattierung der Vegetation.

Auf der PS5 Pro dürfte vor allem das Zusammenspiel aus KI-Upscaling (PSSR) und den ressourcenhungrigen Lichtberechnungen für stabile Bildraten bei hoher Grafikdichte sorgen. PC-Spieler erhalten zusätzlich Zugriff auf volles Path Tracing.

Die Highlights

PS5 Pro & Path Tracing: Umfassendes Grafik-Upgrade mit GTAO, neuer Global Illumination und optimiertem Raytracing.

Umfassendes Grafik-Upgrade mit GTAO, neuer Global Illumination und optimiertem Raytracing. Gameplay-Überholung: Komplett neu strukturierter Skilltree, verbessertes Reithandling und angepasste Monster-KI.

Komplett neu strukturierter Skilltree, verbessertes Reithandling und angepasste Monster-KI. Transmog & Mod-Support: Visuelle Rüstungsanpassung ohne Attributsverlust sowie plattformübergreifender Mod-Support auf Konsolen.

Visuelle Rüstungsanpassung ohne Attributsverlust sowie plattformübergreifender Mod-Support auf Konsolen. DLCs ab sofort gratis: Hearts of Stone und Blood and Wine werden für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos freigeschaltet.

Hearts of Stone und Blood and Wine werden für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos freigeschaltet. Neues Add-on für 2027: Songs of the Past bringt als kostenpflichtige Erweiterung die neue Region Letten.

Gameplay-Überarbeitung statt reiner Optik-Politik

Neben der Grafikschraube greift Entwickler CD Projekt Red in die Spielmechanik ein. Das Skilltree-System wird über neu strukturierte, ineinandergreifende Zweige komplett neu geordnet. Das Reitverhalten von Plötze erhält ein Handling-Update für präzisere Kontrolle beim Galopp, während das Treffer- und Blockverhalten von Monstern angepasst wurde – inklusive neuer Konter-Muster der Gegner.

Ein integriertes Transmog-System trennt künftig Rüstungs-Stats von der optischen Erscheinung. Ebenfalls enthalten: plattformübergreifender Mod-Support für Konsolen, ein überarbeitetes Loot-System, modernisierte Tutorials sowie eine visuelle Begleitung der Meditation zur Darstellung des Tageszeitenwechsels.

Kein bloßer Textur-Spatenstich. CD Projekt Red nutzt den Gratis-Patch nicht nur für PR, sondern flickt jahrelange Schwachstellen bei Mechanik und UI. Wer eine PS5 Pro besitzt, bekommt Ende September das finale Testfeld für das Zusammenspiel von PSSR und Raytracing geliefert.