The Witcher 3: Schlechte Nachrichten für Modder-Fans

The Witcher 3 feiert 10 Jahre, doch ein wichtiges Feature verschiebt sich: Cross-Platform-Mods kommen erst 2026. Alle Infos und Hintergründe.

Mark Tomson
ByMark Tomson
the witcher 3 10 years

The Witcher 3 feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Eigentlich wollte CD Projekt RED dafür ein besonderes Feature nachliefern: Cross-Platform-Mod-Support. Doch daraus wird erstmal nichts. Die Funktion verschiebt sich auf 2026.

Was geplant war

Ursprünglich sollten PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S ab Ende 2025 gemeinsame Modding-Basis bekommen. Mods, die man bisher nur auf dem PC kannte, wären dann theoretisch auch auf Konsolen verfügbar gewesen – ein echtes Novum. CDPR hat das Feature auf X bestätigt und sich für die Verzögerung entschuldigt. Im Klartext heißt das: Wer gehofft hatte, pünktlich zum Jubiläum Mods ohne Umwege zwischen PC und Konsole zu teilen, schaut jetzt in die Röhre.

Cross-Platform-Mods sind kein Nice-to-have, sondern könnten den Lebenszyklus von The Witcher 3 deutlich verlängern. Modder-Communitys haben den Titel schon jetzt mit HD-Remastern, Gameplay-Anpassungen und neuen Quests über Jahre frisch gehalten. Dass CDPR dieses Potenzial offiziell auf Konsolen bringen will, ist ein großer Schritt, und macht die Verschiebung umso ärgerlicher.

Was kommt stattdessen?

Ganz leer geht das Jubiläumsjahr trotzdem nicht aus: Neben kleineren Features für The Witcher 3 steht Ende Oktober die vierte Staffel der Netflix-Serie an. Außerdem bastelt die Community weiter – zuletzt mit einem neuen Immersions-Mod, der die Grafik noch stärker modernisiert. Offizieller Cross-Platform-Support bleibt aber Zukunftsmusik.

Die Verzögerung ist enttäuschend, aber nicht völlig überraschend. Cross-Platform-Modding ist technisch ein Brett, gerade mit Blick auf Zertifizierungen auf Konsolen. Lieber ein Jahr warten, als ein unfertiges System. Bis dahin bleibt: Mods ziehen weiterhin vor allem auf dem PC ihre Kreise, und Konsolenspieler müssen Geduld haben.

