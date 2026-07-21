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The Witcher 3: Songs of the Past feiert Premiere auf der Gamescom Opening Night Live

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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The Witcher 3 Songs Of The Past

The Witcher 3: Songs of the Past feiert am 25. August Premiere auf der Gamescom ONL. Das umfangreiche Add-on erscheint 2027 exklusiv für PC, PS5 & Xbox Series.

CD Projekt Red präsentiert die dritte große Erweiterung zu „The Witcher 3“ erstmals am 25. August 2026 im Rahmen der Gamescom Opening Night Live. Das Add-on Songs of the Past erscheint 2027 exklusiv für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Enthüllungstermin und Plattformwechsel

CD Projekt Red zeigt erstes Bildmaterial zur Erweiterung Songs of the Past am 25. August 2026 um 20:00 Uhr CEST. Die Präsentation erfolgt im weltweiten Livestream der Gamescom Opening Night Live, moderiert von Geoff Keighley. Zusätzlich stellt der Entwickler das Add-on auf der Messe in Köln sowohl im Business- (Halle 4.2) als auch im Entertainment-Bereich (Halle 8.1) aus.

Der Veröffentlichungszeitraum ist auf das Jahr 2027 angesetzt. Das bedeutet einen Abstand von elf Jahren zur zweiten Erweiterung Blood and Wine sowie zwölf Jahre zum Hauptspiel. Technisch setzt CD Projekt Red einen harten Schnitt. Last-Gen-Konsolen bleiben außen vor. PlayStation 4 und Xbox One erhalten keine Version.

Die Altlasten der alten Konsolengeneration hemmten die technische Entwicklung lange genug. Der Verzicht auf die Jagd nach alten Hardware-Basen erlaubt eine kompromisslose Ausrichtung auf moderne Speicher- und Prozessorarchitekturen.

Entwickler-Kollaboration und geplanter Umfang

Die Entwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Studio Fool’s Theory. Das Team besteht zu signifikanten Teilen aus Branchenveteranen, die bereits am ursprünglichen Hauptspiel mitwirkten.

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Inhaltlich verspricht CD Projekt Red die Rückkehr von Geralt von Riva in ein eigenständiges Abenteuer. Der Umfang orientiert sich laut Studio an der Spionagethriller-Erweiterung Phantom Liberty aus „Cyberpunk 2077“. Das entspricht rund 15 bis 20 Stunden fokussierter Spielzeit.

Zusätzlich dient die Handlung als erzählerisches Bindeglied und Prolog für das kommende „The Witcher 4“. CD Projekt Red nutzt bewährte Assets der REDengine, um vor dem endgültigen Wechsel auf die Unreal Engine 5 den verbleibenden Content-Zyklus des Spiels abzuschließen.

Ein Add-on für ein zwölf Jahre altes Grundspiel wirkt auf den ersten Blick wie späte Resteverwertung. Der technische Verzicht auf PS4 und Xbox One beweist jedoch das Gegenteil. CD Projekt Red nutzt die Erweiterung, um die Current-Gen-Architektur voll auszureizen und die Brücke zum nächsten Hauptteil zu schlagen. Wer eine PS5, Xbox Series X|S oder einen aktuellen PC besitzt, bekommt 2027 echten Nachschub ohne Last-Gen-Kompromisse.

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