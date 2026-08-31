The Witcher 3: Songs of the Past – gamescom Showcase zeigt die riesige Erweiterung

CD Projekt Red hat während der gamescom 2026 erstes Gameplay zur dritten Erweiterung für „The Witcher 3: Wild Hunt“ gezeigt, welches im Anschluss der Messe nun frei verfügbar ist.

„Songs of the Past“ führt Geralt in das vollkommen neue Gebiet Letten und soll 2027 auf allen gängigen Plattformen inklusive Nintendo Switch 2 erscheinen.

Die neue Region Letten orientiert sich optisch an der polnischen und englischen Landschaft. Level Design Lead Miles Tost vergleicht den Umfang direkt mit „Blood and Wine“. Das ist eine Ansage. Geralt reist aus einem sehr persönlichen Grund in das scheinbar idyllische Land. Sein Begleiter Rittersporn kehrt wegen eines Trauerfalls in der Adelsfamilie in seine alte Heimat zurück. Der eigentliche Name des Barden lautet Julian Alfred Pankratz, Vizgraf von Lettenhove. Das zeigt direkt, wo die Reise hingeht.

Mehr KI-Leben und ein düsteres Familiengeheimnis

Hinter den feierlichen Traditionen nach dem mystischen Belleteynfest verbirgt sich eine düstere Bedrohung. Letten mag isoliert vom restlichen Kontinent wirken, doch der Schein trügt. Im Garten der Dornen stoßen Geralt und Rittersporns Cousine Lilla auf unheimliche Phänomene. Neben komplexeren Routinen für die Dorfbevölkerung schrauben die Entwickler spürbar an der Technik. Die optimierte Remastered-Version liefert überarbeitete Beleuchtung und erweitertes Raytracing.

Auch die Abläufe im Gefecht werden überarbeitet. CD Projekt Red überarbeitet das Targeting und die Kamera, um die Kämpfe flüssiger zu gestalten. Die wichtigste Neuerung ist jedoch die schwere Kette als Zusatzwaffe, die direkt beim neuen Monstertyp „Swarmion” zum Einsatz kommt. Die Kreatur schützt sich mit einem Schwarm Hornissen wie mit einem Schild. Die Kette durchbricht diese Deckung. Ein neues Schwachstellensystem belohnt zudem präzise Treffer im richtigen Moment.

Eine vollwertige Erweiterung im Umfang von „Blood and Wine wirkt zwar extrem spät, aber die spielerischen Details sitzen. Wenn die neue Kette und das Schwachstellensystem die in die Jahre gekommene Trägheit des Kampfsystems aufbrechen, wird das 2027 ein grandioser Abschied für Geralt.