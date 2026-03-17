The Witcher 3: Story-DLC erscheint laut Analyst nun doch deutlich später

Der Release neuer Inhalte für das elf Jahre alte „The Witcher 3“ verschiebt sich laut aktuellen Analysteneinschätzungen auf das dritte Quartal 2026. Damit rückt eine Veröffentlichung im September in den Fokus, um der Markteinführung von „GTA 6“ aus dem Weg zu gehen.

Ursprüngliche Spekulationen deuteten darauf hin, dass CD Projekt einen neuen DLC für The Witcher 3: Wild Hunt pünktlich zum elften Jubiläum im Mai 2026 veröffentlichen könnte. Diese Prognose wird nun durch Aussagen eines Analysten gegenüber dem polnischen Medium Strefa Inwestorów korrigiert. Der aktuelle Fokus liegt demnach auf dem Zeitraum um den September 2026.

Qualitätssicherung und externe Entwicklung

Der Grund für diese zeitliche Anpassung ist rein strategischer Natur: Die Branche rechnet im Herbst mit dem Release von „Grand Theft Auto 6“. Um eine Überschneidung mit diesem Schwergewicht zu vermeiden, gilt das dritte Quartal – insbesondere der September als „Back-to-School“-Zeitraum – als das ideale Zeitfenster. Ein Release vor November wird als zwingend angesehen, um die nötige Aufmerksamkeit im Markt zu generieren, bevor Rockstar Games das Momentum übernimmt.

Hinter den Kulissen scheint die Qualitätssicherung eine zentrale Rolle bei der Terminfindung zu spielen. Der Analyst weist darauf hin, dass CDPR sicherstellen muss, dass die Arbeit des Studios Fool’s Theory den internen Standards entspricht. Diese zusätzliche Zeitkomponente spricht gegen einen überhasteten Release im Mai und stützt die Theorie einer Veröffentlichung im Spätsommer oder Frühherbst.

Cyberpunk 2077 ist dafür abgeschlossen

Interessant ist dabei die Einordnung der Gerüchte durch das Schweigen von CD Projekt RED. Während das Studio erst kürzlich explizit bestätigt hat, dass für „Cyberpunk 2077“ keine weiteren DLCs oder Erweiterungen geplant sind, fehlt eine solche klare Absage für „The Witcher 3“ bisher komplett. Diese Differenzierung in der Kommunikation lässt Raum für die Annahme, dass die Berichte über neue Inhalte für das Witcher-Franchise zutreffend sind, auch wenn sie offiziell noch nicht angekündigt wurden.

Die Veröffentlichung eines DLCs für einen Titel aus dem Jahr 2015 ist ungewöhnlich, dient aber vermutlich als Brückenschlag zum kommenden „The Witcher 4„. Es geht darum, die Marke im Gespräch zu halten und die Spielerbasis erneut auf den „Kontinent“ zu locken. Ob die Inhalte letztlich im September erscheinen oder ob CDPR sich doch für ein kürzeres Zeitfenster von zwei bis drei Monaten entscheidet, hängt von Faktoren ab, die über reine Marktanalysen hinausgehen.

Bisher handelt es sich um eine Analysten-Einschätzung mit hoher Wahrscheinlichkeit (90%), basierend auf Marktdaten und dem Schweigen des Entwicklers. Ein offizielles Statement von CD Projekt RED liegt nicht vor.