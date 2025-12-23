The Witcher 3: Termin und Details zum großen Story-DLC im Jubiläumsjahr

The Witcher 3 ist über zehn Jahre alt, und trotzdem noch lange nicht erledigt. Nach dem Next-Gen-Update für PS5, Xbox Series X|S und PC ist es zwar ruhiger geworden, ganz verschwunden war das Spiel aber nie. Jetzt sorgt erneut eine neue Einschätzung aus der polnischen Finanzwelt für Aufsehen. Ein namhafter Analyst rechnet mit einem großen Story-DLC für The Witcher 3 im Jahr 2026, der seit einigen Monaten spekuliert wird.

Konkret geht es um eine Prognose von Noble Securities. Dort geht man davon aus, dass CD Projekt Red im Mai 2026 – passend zum elften Jubiläum – eine umfangreiche Erweiterung veröffentlicht. Preislich soll sich das Paket bei rund 30 US-Dollar / EUR bewegen. Für ein Spiel dieses Alters wäre das alles andere als gewöhnlich.

Was bisher bekannt ist

Das Ganze ist kein Leak und nicht als offizielle Ankündigung zu verstehen, sondern eine Marktanalyse. Entsprechend sollte man das Gerücht einordnen. Dennoch ist es nicht ganz aus der Luft gegriffen. Bereits im Sommer kursierten Berichte, dass beim Studio Fool’s Theory – bekannt durch das Remake von The Witcher 1 – an zusätzlichem Story-Content gearbeitet wird. Dass CDPR parallel mehrere Witcher-Projekte in der Pipeline hat, ist ebenfalls bestätigt.

Technisch wäre ein DLC problemlos umsetzbar. The Witcher 3 läuft stabil, die Engine ist bekannt und die Toolchains existieren. Der größere Aufwand liegt klar auf narrativer Ebene, nämlich eine Geschichte zu schreiben, die sich sinnvoll in den Kanon einfügt und Veteranen wie Neueinsteiger überzeugt.

Brücke zu The Witcher 4?

Laut Analysten könnte das DLC auch eine inhaltliche Verbindung zu The Witcher 4 herstellen, das für Ende 2027 / 2028 erwartet wird. Denkbar wäre ein Fokus auf Ciri und ihren Weg als Hexerin. Das würde erzählerisch Sinn ergeben, ist aktuell aber nur eine Vermutung.

CD Projekt Red hat sich bislang nicht zu weiteren DLC-Plänen für The Witcher 3 geäußert. Ein großes DLC für The Witcher 3 im Jahr 2026 wäre ungewöhnlich, aber nicht absurd. CD Projekt kennt den Wert der Marke, und ein starkes Story-Comeback könnte ideal als Aufwärmrunde für The Witcher 4 dienen. Solange jedoch nichts offiziell ist, bleibt Zurückhaltung angebracht.