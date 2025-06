The Witcher 4: 60 FPS als Ziel – doch die Xbox Series S bleibt das Sorgenkind

CD Projekt Red hat sich bei The Witcher 4 klar positioniert: Das nächste große Rollenspiel-Abenteuer soll auf Konsolen mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde laufen. Das erklärte das Studio im Gespräch mit Digital Foundry.

Während die Umsetzung auf PlayStation 5 und Xbox Series X ein reastisches Ziel ist, bereitet die Xbox Series S offenbar Kopfzerbrechen. Laut Entwickler sei das Ziel dort „extrem herausfordernd“ – vor allem mit Blick auf die deutlich schwächere Hardware.

Fokus auf stabile Konsolenversionen

Nach der schwierigen Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 verfolgt CD Projekt erstmals einen Ansatz, bei dem Konsolen im Mittelpunkt der technischen Entwicklung stehen. „Console First“ bedeutet in diesem Fall: Der Code wird nicht mehr vom PC ausgehend auf Konsolen portiert, sondern gezielt für PS5 und Xbox optimiert. Ziel ist ein möglichst sauberer Launch ohne gravierende Performance-Probleme – ein Thema, bei dem das Studio in der Vergangenheit deutlich an Vertrauen verloren hat.

Die Xbox Series S bleibt dabei ein Sonderfall: Laut aktuellem Stand existiert noch keine zufriedenstellende Lösung, um das Spiel dort mit 60 FPS stabil zu betreiben. Man sei aber in aktiver Entwicklung und prüfe verschiedene Optionen. Ein finaler Kompromiss – etwa reduzierte Auflösung oder geringere Details – ist also nicht ausgeschlossen, aber offiziell noch nicht bestätigt.

Keine falschen Versprechen

Positiv hervorzuheben ist, dass CD Projekt diesmal offen kommuniziert. Anstatt voreilig Versprechen zu geben, zeigt sich das Team realistisch, was die Grenzen der Hardware angeht. Für Spieler:innen bedeutet das: Auf PS5 und Series X darf mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 60-FPS-Modus erwartet werden. Auf der Series S hingegen könnte es Einschränkungen geben – je nachdem, wie weit die Optimierung noch voranschreitet.

Wie wichtig ist euch ein 60-FPS-Modus bei Rollenspielen – oder reicht euch stabiles 30 FPS mit schöner Grafik? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!