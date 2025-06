The Witcher 4: Beeindruckende Tech-Demo zeigt, wohin die Reise geht

Während große Ankündigungen zu „The Witcher 4“ nach wie vor ausstehen, hat CD Projekt Red im Rahmen des Unreal Fest 2025 in Orlando erstmals konkreteres Material präsentiert – allerdings nicht in Form eines klassischen Trailers oder gar Spielszenen, sondern als reine Tech-Demo. Diese basiert auf der neuesten Version der Unreal Engine 5.6, die Epic Games zeitgleich offiziell vorgestellt hat.

Das polnische Studio gab damit einen technischen Ausblick auf das, was Rollenspiel-Fans möglicherweise ab 2027 auf PS5 (und vermutlich PS6) erwarten könnte. Im Fokus: eine verbesserte Engine-Performance, eine neue visuelle Dichte und Ansätze zur Vermeidung bekannter UE5-Probleme – darunter das oft kritisierte Shader-Stottern.

Realistische Lichteffekte, dichte Vegetation – und kein Gameplay

Im Fokus: ein zehnminütiger Abschnitt, der in der bisher noch nie gezeigten Region Kovir spielt – eine zerklüftete, bewaldete Gegend, die ihren Einstand in der Spielereihe feiert. Die Demo folgt Protagonistin Ciri bei einem Monsterauftrag, zeigt sie hoch zu Ross mit ihrem Pferd Kelpie, und führt die Zuschauer von den einsamen Gebirgszügen bis hin zur lebendigen Hafenstadt Valdrest. Zwar handelt es sich nicht um fertiges Gameplay, doch die Präsentation illustriert klar, welchen visuellen und technischen Anspruch CD Projekt Red mit The Witcher 4 verfolgt.

Zur eigentlichen Handlung oder spielerischen Ausrichtung wurde kein neues Material gezeigt. Bekannt ist bislang nur, dass „The Witcher 4“ auf mehrdeutige Entscheidungen setzen soll, die stärker mit der kulturellen Mentalität Osteuropas verwurzelt sind. Auch dass Ciri die neue Hauptfigur wird, ist laut Entwicklerangaben schon seit rund zehn Jahren intern beschlossen.

Unreal Engine 5.6: Technologischer Sprung für große offene Welten

Die gezeigte Demo basiert auf der neuesten Version der Unreal Engine 5.6 und lief auf einer PlayStation 5 mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde – ein bemerkenswerter Wert angesichts der grafischen Komplexität. Sie dient nicht nur als Machbarkeitsnachweis für „The Witcher 4“, sondern auch als technologische Referenz für andere Studios. Die vorgestellten Funktionen sollen künftig allen Entwicklerinnen und Entwicklern zur Verfügung stehen, die mit der UE5 arbeiten.

Einige der gezeigten Features umfassen:

Nanite Foliage für extrem detailreiche Vegetation ohne Performance-Verlust

für extrem detailreiche Vegetation ohne Performance-Verlust MetaHuman & MASS AI für lebendige Städte mit dynamisch gesteuerten Menschenmengen

für lebendige Städte mit dynamisch gesteuerten Menschenmengen ML Deformer zur realistischen Darstellung feiner Körperbewegungen

zur realistischen Darstellung feiner Körperbewegungen FastGeo Streaming , um Umgebungen flüssig und nahtlos zu streamen

, um Umgebungen flüssig und nahtlos zu streamen Unreal Animation Framework, das glaubhafte Bewegungen selbst in belebten Szenen ermöglicht

Laut CD Projekt Red wurde vieles davon gemeinsam mit Epic Games entwickelt. Die Partnerschaft besteht seit 2022 mit dem Ziel, die Unreal Engine gezielt für große Open-World-Spiele wie „The Witcher 4“ weiterzuentwickeln. Der strategische Fokus liegt auf Performance, Skalierbarkeit und narrativer Dichte – auch über Plattformgrenzen hinweg.

In einem begleitenden Statement sprach CD Projekt RED Co-CEO Michał Nowakowski von einem „bedeutenden Meilenstein“ und betonte, dass die gezeigte Demo nur ein früher Einblick sei. Man habe „noch viel vor“, sowohl mit der Unreal Engine als auch mit dem kommenden Spiel selbst.

Ein Projekt mit langem Vorlauf

Die Entwicklung von „The Witcher 4“ befindet sich weiterhin in einem frühen Stadium. Ein Release vor 2027 gilt als unwahrscheinlich. CD Projekt Red arbeitet parallel an weiteren Projekten, darunter an der Fortsetzung „Cyberpunk 2“ und eigenen Tools zur Engine-Optimierung. Dass man nun öffentlich über Performanceprobleme spricht, ist durchaus bemerkenswert – vor allem im Hinblick auf die kritisierte technische Verfassung früherer Titel zum Launch.

Ob „The Witcher 4“ letztlich auf PS5 erscheint oder bereits für eine Nachfolgegeneration optimiert wird, bleibt offen. Klar ist jedoch: Die Unreal Engine 5.6 soll nicht nur schöner, sondern auch stabiler laufen – ein zentrales Anliegen für CD Projekt Red nach den Erfahrungen der letzten Jahre.

Die Tech-Demo ist in etwa ab Minute 30 zu sehen.