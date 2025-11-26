Latest

The Witcher 4: CD Projekt Red bremst Erwartungen an neues Update

CD Projekt Red bestätigt: The Witcher 4 erhält beim TGA keinen neuen Trailer. Warum das sinnvoll ist und was Fans jetzt realistisch erwarten sollten.

CD Projekt Red nimmt bei The Witcher 4 ganz bewusst das Tempo raus. Nach Jahren im Cyberpunk-Universum arbeitet das Studio wieder an einem neuen Witcher-Kapitel, diesmal mit Ciri als Hauptfigur. Die Erwartungen sind riesig, die Infos überschaubar. Und mit einem frischen Trailer zum Jahresende? Fehlanzeige.

Dabei wäre der Rahmen perfekt gewesen: The Game Awards, große Bühne, hohe Aufmerksamkeit. Doch CEO Michał Nowakowski hat die Gerüchte gestoppt. Man bringe kein neues Material mit, man arbeite am Spiel – Punkt. Klingt nüchtern, ist aber nach dem Kommunikationsdesaster rund um Cyberpunk 2077 wahrscheinlich die klügste Entscheidung.

Warum sich CDPR mit neuen Bildern zurückhält

Es gibt eine stimmige Cinematic aus dem letzten Jahr, einen technischen Ausblick auf die Welt und viele offene Fragen. Gerade deshalb war die Hoffnung groß, dass beim Game Awards endlich ein Blick auf echte Spielszenen folgt. Doch laut CDPR gibt es dafür schlicht noch keinen stabilen Zeitpunkt.

Das Studio kann es sich offenbar nicht leisten, wieder in die alte Falle zu treten. Zu früh gezeigtes Material – egal wie beeindruckend – setzt Erwartungen, die später nach hinten losgehen können. Stattdessen will man ein fertigeres Fundament, bevor man die PR-Maschine anwirft. Das mag langweilig klingen, ist aber nach den letzten Jahren ein sinnvoller Strategiewechsel.

Fakt: Ciri wird die spielbare Hauptfigur. Fakt: Geralt bleibt vermutlich nicht komplett außen vor. Fakt: Die Welt entsteht auf Unreal Engine 5 und soll größer und weniger eingeschränkt wirken als im Vorgänger.

Kein Trailer ist gerade das beste Zeichen

Was Release und echte Gameplay-Enthüllungen angeht, ist dagegen alles offen. Die immer wieder herumgereichte 2027er-Schätzung klingt nicht unplausibel, aber auch nicht belastbar. Solche Projekte verschieben sich schnell, gerade wenn das Studio demonstrativ betont, nichts überstürzen zu wollen.

Dass CDPR den Hype kontrollieren will, ist ein gutes Zeichen. Kein künstliches Aufdrehen, kein “Marketing first”. Wenn The Witcher 4 wirklich der Neubeginn der Reihe werden soll, dann ist Zurückhaltung besser als halbgare Teaser. Und wer ehrlich ist: Ciri als Protagonistin hat genug Potenzial, um die Fans geduldig zu halten.

