The Witcher 4: Ciri braucht „keine Tipps“ für die Hauptrolle

CD Projekt RED hat längst klar gemacht, dass The Witcher 4 nicht mehr Geralt, sondern Ciri in den Fokus rückt. Eine große Veränderung, und für manche Fans immer noch ein Reizthema. Jetzt meldet sich ausgerechnet der Mann zu Wort, der Geralt über Jahre seine unverwechselbare Stimme geliehen hat: Doug Cockle.

Im Gespräch mit GamesRadar erzählt er, dass er Ciri-Sprecherin Ciara Berkeley persönlich getroffen hat. Die beiden hätten zuvor bereits Nachrichten ausgetauscht, nun gab es auch ein kurzes Treffen. Sein Eindruck? Voller Zuversicht. „Sie ist stark, präsent und bereit für die Rolle“, sagt er – und ergänzt, dass er keine Ratschläge parat habe. „Wenn sie Fragen hat, bin ich da, aber sie wird das meistern.“

Für Cockle wirkt Berkeley so, als könne sie die Serie ohne Angst vor dem großen Erbe fortführen. Und genau darum geht es: Vertrauen statt Traditionsdruck.

Kontroverse? Laut Cockle längst überholt

Als CD Projekt RED Ende 2024 bestätigte, dass Ciri die neue Hauptfigur wird, flammte in Teilen der Community eine Diskussion auf, die Cockle unverblümt zurückwies. Der Vorwurf, der Figurenwechsel sei „woke“, sei schlicht falsch.

Für ihn ist die Entscheidung logisch. Geralts Geschichte wurde mit Blood and Wine abgeschlossen – Ciri jedoch trägt in den Büchern und im Kosmos der Spiele Potenzial für völlig neue Perspektiven. Cockle spricht offen davon, dass Ciri erzählerische Räume öffnet, die bislang unangetastet blieben.

Dass Geralt dennoch in The Witcher 4 auftaucht, aber nur noch als Nebenfigur, findet er konsequent. „Wir müssen nicht immer wieder dieselbe Reise erzählen.“

Was bedeutet das für Spieler?

Für Fans dürfte Cockles Haltung vor allem eines klarstellen. Der Staffelstab wird nicht hastig weitergereicht, sondern bewusst. Wenn selbst die ikonische Stimme Geralts überzeugt ist, dass Ciri dieses Universum tragen kann, sendet das ein starkes Signal.

Und natürlich bleibt die große Frage: Welche Art von Heldin wird Ciri in The Witcher 4 eigentlich sein? Mutiger, zerrissener, überforderter oder selbstbewusster? CD Projekt RED hat diese Antwort noch gut verborgen, aber ihre Rolle scheint größer zu werden, als es die bisherigen Spiele jemals zuließen.

Wenn man zwischen den Zeilen liest, entsteht ein Bild von echter Übergabe, nicht als Pflicht, sondern als Chance. The Witcher 4 wird nicht nur ein neues Abenteuer, sondern ein Perspektivwechsel für eines der größten RPG-Universen. Ob Ciri dem Druck standhält? Das wird sie. Interessanter ist: In welche Richtung sie ihn lenkt.