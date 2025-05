The Witcher 4: Ciri übernimmt – und nicht jeder freut sich darüber

Nach Jahren voller Spekulationen ist es offiziell: The Witcher 4 kommt – und Ciri steht im Zentrum der neuen Saga. Im Dezember präsentierte CD Projekt Red nicht nur den Titel offiziell, sondern enthüllte auch die neue Protagonistin, die Geralt endgültig ablöst. Während viele Fans jubeln, regt sich in anderen Teilen der Community deutlicher Unmut. Die einen sehen in Ciri den perfekten frischen Wind für die Reihe, die anderen trauern einem gewissen grummeligen Hexer mit weißem Pferd und noch weißerem Bart hinterher.

Ciri statt Geralt: Frischer Wind oder Bruch mit der Tradition?

Doch das Studio steht hinter der Entscheidung. Piotr Nielubowicz, Finanzvorstand von CD Projekt Red, zeigte sich in einem aktuellen Interview überzeugt: „Ciri bietet uns viele Möglichkeiten – sowohl erzählerisch als auch künstlerisch.“ Eine diplomatisch formulierte Aussage, aber sie lässt durchblicken, dass The Witcher 4 nicht einfach „The Witcher 3.5 mit Zöpfen“ wird. Vielmehr soll Ciri ein neues Kapitel aufschlagen – eines, das sich in Gameplay, Weltstruktur und Perspektive von der bisherigen Hexer-Saga abheben wird.

Ein Gameplay-Video gibt es zwar noch nicht, dafür aber einen Trailer, der zumindest atmosphärisch bereits neue Akzente setzt. Die bekannten düsteren Wälder, moralisch fragwürdigen Entscheidungen und Monster in allen erdenklichen Aggregatzuständen scheinen zwar erhalten zu bleiben, doch mit Ciri als Hauptfigur könnte die Spielwelt nun ganz andere Facetten zeigen – nicht zuletzt durch ihre Fähigkeiten, zwischen Dimensionen zu reisen.

Ein neues Witcher-Zeitalter – mit alten Stärken und neuen Risiken

Die Entscheidung, Geralt endgültig in Rente zu schicken, ist durchaus mutig – immerhin war er das Gesicht (und die Stimme) der Reihe über drei Hauptspiele hinweg. Doch gerade darin könnte die Stärke von CD Projekt Red liegen: Die Bereitschaft, nicht auf Nostalgie zu setzen, sondern Risiken einzugehen. Denn klar ist auch: Stillstand wäre der wahre Tod der Reihe gewesen.

Bis zur Veröffentlichung von The Witcher 4 wird jedoch noch Zeit vergehen – ein offizielles Datum fehlt, und wie man CDPR kennt, dürfte die Wartezeit eher in Jahren als in Monaten gemessen werden. Doch mit einer frischen Heldin, neuen erzählerischen Wegen und einem Studio, das aus alten Fehlern hoffentlich gelernt hat, könnte sich das Warten lohnen. Vielleicht wird Ciri ja genau das, was die Reihe jetzt braucht: Eine neue Perspektive auf eine alte Welt.