The Witcher 4 & Cyberpunk 2: CD Projekt investiert 138 Millionen USD in die neue RPG-Generation

CD Projekt RED mobilisiert seine finanziellen Reserven für den massiven Ausbau seiner Kernmarken. Im Geschäftsjahr 2025 flossen über 513 Millionen PLN – umgerechnet rund 138,5 Millionen USD – in die Forschung und Entwicklung. Das Ziel ist die parallele Produktion von „The Witcher 4“, „Cyberpunk 2“ und einer völlig neuen Eigenmarke.

Die nächste Generation auf Unreal Engine 5

Der technologische Kern dieser Investitionsoffensive ist die Abkehr von der hauseigenen REDengine. CD Projekt nutzt das Kapital, um den gesamten Workflow auf die Unreal Engine 5 umzustellen. Das ist kein reiner Softwarewechsel, sondern eine strukturelle Neuausrichtung. Ein Großteil der 138,5 Millionen USD wird für die Vergrößerung der Teams verwendet, insbesondere für das neue Studio in Boston, das die Entwicklung von „Cyberpunk 2“ übernimmt.

Folgende Projekte befinden sich aktuell in der Pipeline:

The Witcher 4 (Project Polaris): Das Projekt hat die höchste Priorität und bindet die meisten Ressourcen. Es soll die technologische Basis für eine neue Trilogie legen.

Das Projekt hat die höchste Priorität und bindet die meisten Ressourcen. Es soll die technologische Basis für eine neue Trilogie legen. Cyberpunk 2 (Project Orion): Nach dem Erfolg von Phantom Liberty wird das Team in Nordamerika massiv ausgebaut, um die IP als dauerhafte Größe neben dem Witcher-Franchise zu etablieren.

Nach dem Erfolg von Phantom Liberty wird das Team in Nordamerika massiv ausgebaut, um die IP als dauerhafte Größe neben dem Witcher-Franchise zu etablieren. Project Hadar: Mit dem Start der Arbeiten an dieser neuen IP trennt sich das Studio erstmals von externen Vorlagen. Es ist die Grundsteinlegung für ein drittes Standbein, das vollständig im Haus kontrolliert wird.

Absicherung durch Rekordmargen

Dass CD Projekt diese Summen ohne die Hilfe großer Publisher investieren kann, liegt an der extremen Profitabilität des Unternehmens. Mit einer Nettomarge von über 60 % im Jahr 2025 zählt das Unternehmen zu den finanziell stabilsten Akteuren der Branche.

Die Umsätze werden weiterhin maßgeblich durch das Lifecycle-Management von „The Witcher 3”, das noch in diesem Jahr eine neue Erweiterung erhalten soll, und „Cyberpunk 2077”, das bald PSSR 2-Support erhält, getrieben. Das ist der finale Grund, sich das Spiel zuzulegen.

Besonders die Portierung auf die Nintendo Switch 2 im Jahr 2025 hat sich als strategisch richtig erwiesen. Sie erschließt neue Käuferschichten für Titel, die ursprünglich für High-End-PCs konzipiert wurden. Zusammen mit den Einnahmen aus dem Franchise-Ausbau (Serien, Merchandising), die allein 170 Millionen PLN (ca. 46 Mio. USD) beisteuerten, ist die Kriegskasse prall gefüllt. Die Barreserven belaufen sich Ende 2025 auf 1,3 Milliarden PLN – etwa 351 Millionen USD.

Wachstum statt Stillstand

Während weite Teile der Branche durch Entlassungen schrumpfen, nutzt CD Projekt sein Kapital zur Expansion. Die Investition von 138,5 Millionen USD in einem einzigen Jahr ist ein klares Signal für die Ambition, künftig zwei AAA-Titel in kürzeren Abständen zu veröffentlichen. Das Risiko wird dabei durch die enorme Barreserve und die Unabhängigkeit von Kreditgebern minimiert.

Die Umrechnung in US-Dollar macht die Dimension erst deutlich: 138 Millionen USD reine Entwicklungskosten in einem Jahr ohne Release sind ein Spitzenwert. Für Spieler bedeutet das, dass CD Projekt RED endgültig in die Riege der absoluten Mega-Produktionen aufgestiegen ist.

Die Herausforderung wird sein, trotz der Verteilung auf Standorte wie Polen und die USA die technische Kohärenz zu wahren, und nicht in Wachstumfalle zu rutschen, die manch anderer hinter sich hat. Die Unreal Engine 5 ist hierbei der entscheidende Hebel, um die Effizienz zu steigern, die das Studio für drei parallele Großprojekte benötigt.