The Witcher 4 & Cyberpunk 2 – Es kommt Bewegung in die Projekte

In den letzten vier Monaten hat CD Projekt Red massiv Personal aufgestockt und über 50 neue Mitarbeiter eingestellt. Dies betrifft nicht nur The Witcher 4, sondern auch andere ambitionierte Projekte des Studios. Doch vor allem die Fans des Hexer-Universums dürften aufhorchen: Der vierte Teil der beliebten Rollenspiel-Reihe ist derzeit das einzige Spiel, das sich bereits in der Produktion befindet und erscheint frühestens 2027.

Verstärkung für The Witcher 4 und Cyberpunk-Fortsetzung

CD Projekt Red veröffentlichte kürzlich seine Geschäftszahlen für das Jahr 2024 und unterstrich dabei einmal mehr den anhaltenden Erfolg von Cyberpunk 2077 sowie das enorme Interesse an The Witcher 4. Laut dem Entwickler hatte der Trailer zur Ankündigung des Spiels die meisten Aufrufe aller Premieren-Trailer der Game Awards und sorgte für eine rekordverdächtige Berichterstattung.

Zwischen Ende November und Ende Februar wuchs die Belegschaft des Studios um 57 neue Mitarbeiter. Elf davon verstärken das Team von The Witcher 4, das nun auf beachtliche 411 Personen angewachsen ist. Den größten Anstieg gab es jedoch beim Projekt „Orion“, dem Nachfolger von Cyberpunk 2077: Dort stieg die Anzahl der Entwickler um 20 auf nunmehr 84.

Geduld ist gefragt: Kein baldiger Release in Sicht

Trotz der personellen Aufstockung sollten sich Fans auf eine lange Wartezeit einstellen. The Witcher 4 steckt noch mitten in der Produktion, während das Multiplayer-Projekt „Sirius“ sich noch in der Vorproduktion befindet. Das Remake des ersten Witcher-Spiels, die Cyberpunk-Fortsetzung sowie ein völlig neues IP-Projekt mit dem Codenamen „Hadar“ sind bislang nicht über die Konzeptphase hinausgekommen.

Ferner arbeitet das Studio auch an weiteren unangekündigten Projekten. Eines davon entsteht unter der Leitung von Fool’s Theory, die ebenfalls am Witcher-Remake beteiligt sind. CD Projekt Red hat große Pläne, doch wer auf den nächsten großen Hexer-Ausflug hofft, wird sich noch gedulden müssen. Vielleicht verraten die Entwickler auf der nächsten großen Gaming-Messe mehr zu ihren ambitionierten Plänen.

Bis dahin ist Cyberpunk 2077 ein mehr als lohnenswertes Spiel, das sich nach seinem Katastrophenstart zu einem echten Juwel entwickelt hat.