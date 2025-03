The Witcher 4: Die Änderunge für Ciris haben Fans sehnlichst erwartet

Das kommende The Witcher 4 verspricht eine erfrischende Neuerung, die Fans der Serie begeistern dürfte. Ciris Kampfstil wird sich erheblich von dem ihres Mentors Geralt unterscheiden, was die Dynamik des Spiels auf interessante Weise verändern könnte. Paweł Burza, ein Entwickler von CD Projekt RED, hat kürzlich in einem Podcast Einblicke in die Bewegungen und den Kampfstil der jungen Heldin gegeben, und es scheint, als würde Ciri mit einer beeindruckenden Eleganz und Schnelligkeit die Gegner bezwingen.

Ciri vs. Geralt: Ein fließender Kampfstil für die junge Heldin

Im Vergleich zu Geralt, dessen Kampfstil oft als „schwerfällig“ beschrieben wird, bewegt sich Ciri „wie Wasser“, so Burza. Während der viel erfahrenere Hexer mit seinen schweren Bewegungen und seinem harten Kampfmodus oft wie ein Klotz wirkt, gleitet Ciri förmlich durch die Luft. Besonders eindrucksvoll ist eine Szene aus dem Enthüllungstrailer von The Witcher 4, in der Ciri ihren Gegner zu Boden drückt, um dann in einem spektakulären Salto einen tödlichen Schlag zu landen. Eine solche Leichtigkeit im Kampf wird von Geralt, der eher mit Stärke und Präzision punktet, nicht erwartet.

Sebastian Kalemba, der Game Director des Spiels, fügte hinzu, dass Ciri in ihrer Haltung und Persönlichkeit die Spuren ihrer Erziehung in Kaer Morhen trägt. Sie wurde nicht nur von den Wölfen aufgezogen, sondern spiegelt ihre Herkunft auch in ihrem flinken und agileren Kampfstil wider. Dieser Kontrast zu Geralt könnte die Spieler auf eine ganz neue Weise ansprechen, denn Ciri wird wohl nicht nur als eine Erbin der Hexer betrachtet, sondern auch als eine eigenständige Figur, deren Bewegungen und Angriffe frischer und lebendiger wirken.

Düstere Atmosphäre und neue Erzählansätze

Doch nicht nur Ciris Kampfstil beeindruckt, sondern auch die Inszenierung des Spiels scheint eine ganz neue Richtung einzuschlagen. Tomek Suwalsk, Regisseur des Debüt-Trailers, sprach über die Inspirationen für die düstere und langsame Kameraführung, die an Filme wie The Witch und The Lighthouse erinnert. Die langsamen Entwicklungen in diesen Filmen haben ihn dazu inspiriert, das Tempo im Trailer selbst so zu gestalten, dass es dem Zuschauer Raum zum Atmen lässt. Es ist ein weiterer Hinweis darauf, dass The Witcher 4 nicht nur in seiner Mechanik, sondern auch in seiner Erzählweise und Atmosphäre neue Maßstäbe setzen könnte.

Die Entscheidung von CD Projekt RED, Ciri in den Mittelpunkt der Geschichte zu rücken, wurde von Doug Cockle, dem Synchronsprecher von Geralt, ausdrücklich gelobt. Es scheint, als ob The Witcher 4 der perfekte Ort für diese Weiterentwicklung ist, um eine noch tiefere Verbindung zu den Charakteren und der Welt von The Witcher herzustellen. In einer Reihe von Veränderungen könnte Ciri nicht nur als mächtige Kriegerin, sondern auch als eine faszinierende neue Protagonistin die Herzen der Spieler erobern.