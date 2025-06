The Witcher 4: Fans trauen dem Braten nicht, Erinnerungen an Cyberpunk 2077

CD Projekt Red hat mit einer ersten Präsentation zu The Witcher 4 für Gesprächsstoff gesorgt – allerdings nicht nur im positiven Sinne. Nach der schwierigen Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 begegnet die Community dem Entwicklerstudio mit spürbarem Misstrauen. Obwohl das gezeigte Material visuell überzeugt, bleiben Zweifel, ob es sich bei der Demo um realistische Spielinhalte handelt oder um eine gut inszenierte Machbarkeitsstudie.

Frühe Präsentation weckt Erinnerungen an Cyberpunk

Die gezeigte Tech-Demo von The Witcher 4 lief auf einer PS5 mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde und zeigte Ciri in einer belebten Spielwelt. Die Szenen wirkten lebendig: NPCs reagierten dynamisch, die Steuerung sah flüssig aus, und das gesamte Setting erinnerte stark an die Qualität, die man sich damals von Cyberpunk 2077 erhofft hatte. Und genau das ist für viele Beobachter das Problem.

Denn CD Projekt Red hatte vor dem Release von Cyberpunk 2077 ähnliche Demos gezeigt – mit Versprechen, die später nicht gehalten wurden. Beim Verkaufsstart war das Spiel technisch kaum fertig und benötigte Jahre, um seinen heutigen Zustand zu erreichen. Das sitzt bei vielen noch tief. Die jetzt gezeigte Demo wird deshalb nicht als „Gameplay“ bezeichnet, sondern offiziell als „Tech-Demo“, also als technische Machbarkeitsstudie.

Echtzeit oder Inszenierung?

Trotz der optischen Qualität und des flüssigen Ablaufs zweifeln einige Fans daran, dass die Szenen repräsentativ für das fertige Spiel sind. Entwickler Caleb Longmire, der an der Unreal Engine mitarbeitet, bestätigte jedoch, dass es sich um echtes Material handelt – mit der Einschränkung, dass die Demo stark gescriptet sei. Die gezeigte Technik funktioniere aber tatsächlich so.

Fakt ist: Die Veröffentlichung von The Witcher 4 liegt noch Jahre entfernt. Dass CD Projekt Red zu diesem Zeitpunkt bereits so polierte Inhalte präsentiert, ist ungewöhnlich. Offiziell betont das Studio, die Unreal Engine 5 ermögliche schnellere Prototypen und eine bessere Skalierbarkeit. Auch neuen Mitarbeitern soll der Einstieg dadurch erleichtert werden. Es bleibt aber unklar, wie viel des aktuell Gezeigten im finalen Spiel Bestand haben wird.

Vertrauen muss neu aufgebaut werden

CD Projekt Red hatte nach The Witcher 3 einen exzellenten Ruf – doch Cyberpunk 2077 hat diesen massiv beschädigt. Zwar hat sich das Studio in den vergangenen Jahren um Schadensbegrenzung bemüht und mit Patches sowie der Phantom Liberty-Erweiterung Boden deutlich gutgemacht, doch die Enttäuschung vieler Fans sitzt tief.

Die Erwartungen an The Witcher 4 sind entsprechend zwiegespalten: Auf der einen Seite steht der Wunsch nach einem gelungenen Rollenspiel in einem vertrauten Universum, auf der anderen Seite die Vorsicht vor PR-Versprechen, die sich nicht halten lassen. Die Tech-Demo liefert erste visuelle Eindrücke, ersetzt aber keine echte Gameplay-Präsentation. Entscheidend wird sein, wie transparent CD Projekt Red in den kommenden Monaten mit der Entwicklung umgeht.