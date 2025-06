The Witcher 4: Neue Einblicke beim State of Unreal 2025 erwartet

CD Projekt Red wird sich am 3. Juni im Rahmen der State of Unreal 2025-Präsentation zu Wort melden – und zwar nicht mit einem Trailer oder gar Gameplay zu The Witcher 4, sondern mit einem Blick auf die technischen Grundlagen des kommenden Rollenspiels.

Ein technischer Ausblick statt Gameplay-Versprechen

Konkret geht es um neue Technologien und Features, die künftig in der Unreal Engine 5 bei CD Projekt Red zum Einsatz kommen sollen. Dass dabei auch The Witcher 4 gemeint ist, lässt sich leicht herauslesen, denn das Spiel wird bereits seit einiger Zeit auf Basis der UE5 entwickelt. Die Wahrscheinlichkeit, zumindest Ausschnitte oder Prototypen aus der Engine zu sehen, ist daher hoch – konkrete Spielszenen oder Story-Inhalte sollte man jedoch nicht erwarten.

Zwar ist mit echtem Gameplay nicht zu rechnen – und das macht CD Projekt Red auch gar nicht erst vor – doch komplett leer geht man wohl nicht aus. Gut möglich, dass die Entwickler ein oder zwei Tech-Demos zeigen, die zumindest visuell einen ersten Eindruck davon vermitteln, wohin die Reise mit The Witcher 4 geht. Dass das Rollenspiel dabei nicht nur zwischen den Zeilen mitschwingt, sondern explizit im Marketing für die Präsentation genannt wird, unterstreicht die Relevanz. Wer live dabei sein möchte, kann den Stream am 3. Juni ab 15:30 Uhr MESZ auf YouTube oder Twitch verfolgen.

The Witcher 4 – The State of Unreal 2025

Release bleibt Zukunftsmusik

Trotz möglicher technischer Einblicke sollte man nicht vergessen, dass der Release von The Witcher 4 noch einige Jahre entfernt liegt. Anfang 2025 hatte CD Projekt Red bekräftigt, dass das Spiel frühestens 2027 erscheinen soll.

Inhaltlich ist bislang ebenfalls nur wenig bekannt. Klar ist lediglich, dass das neue Spiel nicht mehr Geralt, sondern Ciri stärker in den Fokus rücken wird – ein Schritt, der in den Romanvorlagen von Andrzej Sapkowski durchaus angedeutet ist, in der bisherigen Spielreihe aber nie vollständig umgesetzt wurde.