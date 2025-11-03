The Witcher 4: Sapkowski mischt nicht mehr mit

CD Projekt RED hat bei The Witcher 4 einen großen Schritt gemacht, aber Andrzej Sapkowski, der Schöpfer der Hexer-Welt, liefert diesmal keine neuen Inhalte für das Spiel. Bei einer Buchveranstaltung zu Crossroads of Ravens bestätigte der polnische Autor, dass CDPR ihn aktuell nicht um Input bittet, eine deutliche Veränderung im Vergleich zu den früheren Spielen, bei denen er gelegentlich Ratschläge oder Zusatzinformationen beisteuerte.

Sapkowski bleibt außen vor

Trotz fehlender neuer Beiträge scheint die Beziehung zwischen Autor und Studio intakt. Sapkowski betont, dass die Verträge „ausgezeichnet“ seien, und hofft, dass das so bleibt. Historisch gesehen war die Zusammenarbeit nicht immer konfliktfrei.

Ursprünglich erhielt er nur eine Einmalzahlung, lehnte Gewinnbeteiligungen ab. Ein Rechtsstreit 2018 führte schließlich zu einer Einigung und einem neuen Vertrag 2019. Heute ist das Verhältnis offenbar entspannt, nur die direkte kreative Mitwirkung am neuen Spiel fällt weg.

Einfluss der Bücher bleibt spürbar

Auch ohne aktive Beteiligung des Autors wird The Witcher 4 weiterhin auf Sapkowskis Werken aufbauen. Besonders das Prequel Crossroads of Ravens dient als Inspirationsquelle für die Story. Die große Herausforderung für CDPR wird sein, Ciri genauso stark in den Mittelpunkt zu rücken wie Geralt, ein Punkt, der Buchfans längst bekannt ist.

Die Entwickler haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie die Welt und die Details sorgfältig umsetzen. Wer also befürchtet, dass die Serie nun beliebig von Sapkowskis Vorlage abweicht, kann etwas beruhigt sein.

Dass Sapkowski nicht mehr direkt involviert ist, muss nicht automatisch ein Qualitätsrisiko sein. CD Projekt hat genug Erfahrung und Respekt vor dem Material, um die Hexer-Welt authentisch weiterzuführen. Der Autor liefert vielleicht keine neuen Ideen, aber seine Bücher bleiben ein fester Kompass für Story und Figuren.

Fans sollten also eher gespannt als skeptisch sein: The Witcher 4 könnte trotz fehlender Autor-Einbindung eine würdige Fortsetzung werden.