The Witcher 4 startet neue Trilogie – schneller als je zuvor

CD Projekt dreht den Spieß um: Die neue The Witcher-Trilogie soll deutlich schneller wachsen als alles, was wir bisher vom Studio kennen. Statt jahrelanger Wartezeiten zwischen den Hauptspielen plant das Unternehmen, die drei nächsten Titel – The Witcher 4, 5 und 6 – innerhalb von sechs Jahren zu veröffentlichen.

Sechs Jahre, drei Spiele: der neue Zeitplan

Das bedeutet konkret: Nach The Witcher 4 sollen die beiden Nachfolger in etwa zwei- bis dreijährigen Abständen erscheinen. Zum Vergleich: Zwischen The Witcher 3 und seinem Nachfolger lagen fünf bis sieben Jahre. CD Projekt verfolgt damit gleich zwei Ziele. Spieler sollen kontinuierlich in der Welt von Ciri & Co. bleiben, und das Studio kann seine Finanzen besser kalkulieren.

Dieser Ansatz ist mutig, weil er den Druck auf das Entwicklerteam erhöht. Gleichzeitig signalisiert er, dass CD Projekt aus den langen, oft schleppenden Produktionszyklen der Vergangenheit gelernt hat.

Unreal Engine 5 als Schlüssel

Die technische Basis für diese beschleunigte Trilogie ist die Unreal Engine 5. Das Studio arbeitet seit fast vier Jahren daran, die Engine für riesige Open-Worlds zu optimieren. Das Ergebnis ist ein Set von Tools und Workflows, das direkt für The Witcher 5 und The Witcher 6 wiederverwendet werden kann. Keine mühselige Neuerfindung der Technologie für jedes Spiel, was Zeit und Ressourcen spart.

Einige Spieler mögen skeptisch sein, ob Unreal Engine 5 die Qualität von REDengine erreichen kann. CD PROJEKT selbst spricht von positiven Erfahrungen während der Entwicklung von The Witcher 4. Ob die Engine die offene Welt, komplexe NPC-Interaktionen und dynamische Quests gleichermaßen unterstützt, bleibt abzuwarten.

Aktueller Stand und Ausblick

Momentan befindet sich The Witcher 4 in der vollständigen Produktionsphase. Ein Release vor 2026 ist jedoch nicht zu erwarten. Das Team in Warschau arbeitet in neuen Studios an einer großen Open-World-Erfahrung, die die UE5-Power voll ausnutzen soll.

CD Projekt macht damit klar, dass Qualität wichtig bleibt, aber Vorhersehbarkeit ist jetzt ebenso ein Ziel. Fans können sich alle zwei Jahre auf ein neues Witcher-Spiel freuen, vorausgesetzt, die Entwicklungszeit bleibt realistisch.

Der Plan ist ehrgeizig, technisch gut unterlegt und könnte die Spielerschaft langfristig stärker an die Marke binden. Ob CD Projekt den Zeitplan hält, hängt jedoch stark von der Effizienz mit UE5 und der Größe der ambitionierten Welt von The Witcher 4 ab.