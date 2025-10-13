The Witcher erobert das All: CD PROJEKT RED & ESA heben ab

Was passiert, wenn Fantasy auf Raumfahrt trifft? CD Projekt RED und die Europäische Raumfahrtagentur ESA haben genau das ausprobiert. Im Juli 2025 brachte der polnische Astronaut Sławosz Uznański-Wiśniewski zwei Medaillons – eines von Geralt, eines von Ciri – zur Internationalen Raumstation. Wer hätte gedacht, dass Hexer-Symbole einmal schwerelos durchs All treiben würden?

Wer, Was, Wie

Die Wolf- und Lynx-Medaillons stehen symbolisch für die ikonischen Helden der The Witcher-Reihe. Während das Wolf-Medaillon vielen The Witcher 3-Spielern bekannt ist, wurde Ciris Lynx-Medaillon eigens 3D-gedruckt und von RED-Art Director Paweł Mielniczuk handbemalt. Die Idee entstand nach einem Treffen von RED-Entwicklern mit ESA-Mitarbeitern auf der Gamescom 2024 – ein spontaner Plan, der nun Realität wurde.

„Es ist ein unglaubliches Abenteuer zu sehen, wie unsere Medaillons im All sind“, kommentiert Mielniczuk. Michał Nowakowski, Co-CEO von CD PROJEKT RED, ergänzt: „Polnische Kreativität kennt keine Grenzen – jetzt buchstäblich.“

Für die Gaming-Branche zeigt die Aktion, dass The Witcher längst mehr als nur ein Spiel ist. Die Franchise inspiriert nicht nur Millionen Spieler weltweit, sondern fungiert jetzt auch als kulturelles Aushängeschild für Polen und seine kreativen Talente. Spieler sehen hier, dass Geschichten, Charaktere und Symbolik aus Games über den digitalen Raum hinaus Wirkung entfalten können – bis ins All.

ESA selbst sieht Parallelen zu ihrem eigenen Auftrag: Neugier wecken, Grenzen überschreiten, Menschen für Wissenschaft begeistern. Für CD Projekt RED heißt das: ambitionierte, erzählerisch hochwertige Spiele entwickeln, die über Generationen hinweg Eindruck hinterlassen.

Was kommt als Nächstes?

Die medaillons ins All zu schicken, mag wie ein PR-Gag wirken, ist aber gleichzeitig ein Statement: The Witcher 4 wird nicht nur auf Konsolen starten, sondern auch weiterhin Geschichten erzählen, die die Vorstellungskraft sprengen – und wer weiß, vielleicht sehen wir bald weitere „galaktische“ Kooperationen.