The Witcher in Concert: Die Tour geht 2026 weiter neue Termine angekündigt

Die Musik aus The Witcher 3: Wild Hunt hat sich längst einen eigenen Platz in der Gaming-Kultur gesichert. Wer das eindrucksvoll bei der Deutschland-Tour von The Witcher in Concert erleben durfte, weiß, dass die orchestralen Arrangements schaffen ein Erlebnis, das weit über ein normales Spielkonzert hinausgeht.

Gestern endete die aktuelle Tour mit einem großen Konzert in Hamburg, und schon jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Fans: Die Reise geht 2026 weiter, auch in Deurtschland.

Neue Stationen im deutschsprachigen Raum

CD PROJEKT RED hat offiziell bestätigt, dass The Witcher in Concert 2026 eine zweite Europatournee starten wird. Für den deutschsprachigen Raum stehen bisher Berlin, Nürnberg, Düsseldorf, Frankfurt, Wien und Zürich auf dem Plan. Nürnberg, Düsseldorf und Zürich werden dabei zum ersten Mal in die Tourliste aufgenommen, was Fans in diesen Städten besonders freuen dürfte.

Der exklusive Vorverkauf für Newsletter-Abonnenten beginnt bereits am 19. November 2025, der reguläre Ticketverkauf startet am 21. November. Wer also ein Stück von Geralt, Yennefer und den unvergesslichen Klängen live erleben möchte, sollte sich frühzeitig um Karten kümmern.

Ein orchestrales Erlebnis mit Hintergrund

Die Musik zu The Witcher 3 gehört zu den besten Videospiel-Soundtracks überhaupt, und The Witcher in Concert bringt sie mit modernsten visuellen Effekten und einem eigens arrangierten Orchester auf die Bühne. Unter der Leitung von Marcin Przybyłowicz, Co-Komponist des Spiels, und Percival Schuttenbach entsteht eine Atmosphäre, die Spieler direkt in die Welt von Geralt eintauchen lässt.

Mit 14 Musiker auf der Bühne liefert das Ensemble eine detailreiche Interpretation der bekannten Stücke, von epischen Schlachten bis zu stimmungsvollen Momenten in den Tavernen von Novigrad. Für Fans bedeutet das nicht nur Nostalgie, sondern eine neue, intensive Art, The Witcher 3 zu erleben.

Blick über den deutschsprachigen Raum hinaus

Die zweite Europatournee startet in Dublin und führt durch mehr als 25 Städte, darunter auch London, Paris, Stockholm, Krakau und Mailand. Wer die Show schon 2025 gesehen hat, darf sich auf bekannte Magie freuen, und gleichzeitig auf neue Orte, neue Arrangements und limitierte Merchandise-Artikel, die exklusiv an den Tourorten erhältlich sein werden.

Dublin, Irland — Vicar Street | 21. und 22. Oktober 2026

Manchester, England — O2 Apollo | 24. Oktober 2026

York, England — Barbican | 25. Oktober 2026

Glasgow, Schottland — Royal Concert Hall | 26. Oktober 2026

Liverpool, England — Philharmonic Hall | 27. Oktober 2026

London, England — Eventim Apollo | 29. Oktober 2026

Bristol, England — Beacon | 30. Oktober 2026

Wolverhampton, England — Civic Hall | 28. Oktober 2026

Stockholm, Schweden — Annexet | 2. November 2026

Berlin, Deutschland — Tempodrom | 4. November 2026

Danzig, Polen — Ergo Arena | 5. November 2026

Krakau, Polen — Tauron Arena | 6. November 2026

Budapest, Ungarn — MVM Dome | 7. November 2026

Prag, Tschechien — O2 Universum | 8. November 2026

Nürnberg, Deutschland — Kia Arena | 9. November 2026

Bratislava, Slowakei — Incheba Arena | 10. November 2026

Wien, Österreich — Stadthalle | 11. November 2026

Paris, Frankreich — Le Grand Rex | 13. November 2026

Gent, Belgien — Capitole | 14. November 2026

Eindhoven, Niederlande — Muziekgebouw | 15. November 2026

Düsseldorf, Deutschland — Mitsubishi Electric Halle | 16. November 2026

Lyon, Frankreich — Radiant-Bellevue | 18. November 2026

Frankfurt, Deutschland — Jahrhunderthalle | 19. November 2026

Esch-sur-Alzette, Luxemburg — Rockhal | 20. November 2026

Zürich, Schweiz — The Hall | 21. November 2026

Mailand, Italien — Teatro Arcimboldi | 22. November 2026

Rotterdam, Niederlande — De Doelen | 28. November 2026

Groningen, Niederlande — Martiniplaza | 29. November 2026

Für Spieler und Musikliebhaber ist The Witcher in Concert längst mehr als ein Fan-Event. Es ist eine Gelegenheit, die Verbindung zwischen Spiel, Story und Musik auf einer Ebene zu erleben, die das Originalspiel noch einmal in einem neuen Licht zeigt.

Ob man nun das erste Mal oder erneut dabei ist: 2026 bietet die Chance, die Welt von The Witcher 3 live zu erleben.