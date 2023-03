The Wolf Among Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben

Telltale Games verschiebt The Wolf Among Us 2 auf ein unbestimmtes Datum, das eigentlich in diesem Jahr hätte erscheinen sollen.

Das teilt der Entwickler auf Twitter mit, man „die schwierige“ Entscheidung getroffen hat, den Titel zumindest nicht mehr in diesem Jahr zu veröffentlichen. Einen neuen Termin gibt es aber auch nicht.

In einem kurzen Statement erklärt Telltale:

„Wir haben 2020 mit der Arbeit daran begonnen und sind immer noch entschlossen, die fortlaufende Geschichte von Bigby und dem Rest der Fabletown-Gang zu erzählen. Es wird jedoch mehr Zeit benötigen. So enttäuscht das auch sein mag. Wir sind bestrebt, die Fortsetzung zu liefern, die die Fans verdienen, und das Richtige für das Spiel zu tun, während wir die Gesundheit unseres Teams schützen.“

Neben der Bemühung, das Team keinem unnötigen Zeitdruck zuzumuten, soll die Verschiebung auch damit zu tun haben, dass man von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 wechselt. Damit sei ziemlich viel Arbeit einher gegangen, die man erneut machen musste, heißt es.

The Wolf Among Us 2 spielt rund sechs Monate nach den Ereignissen der ersten Season. Als Bigby übernehmt ihr darin einen Fall, der die normale Welt umspannt, jedoch hin und her gerissen, wem ihr helfen sollt.

Weitere Details zu The Wolf Among Us 2 folgen zu gegebener Zeit.