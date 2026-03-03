The Wolf Among Us 2: Erneut kompletter Neustart in Argentinien?

Telltale Games setzt die Entwicklung von The Wolf Among Us 2 angeblich erneut auf Null. Berichte deuten auf einen Studio-Wechsel und einen Release-Termin im Jahr 2027 hin. Der Leidensweg von Bigby Wolf geht somit in die nächste Runde.

Aktuellen Berichten zufolge wird The Wolf Among Us 2 mittlerweile in Argentinien mitentwickelt. Das ist ein harter Bruch. Nachdem das Projekt bereits 2019 bei den Game Awards neu angekündigt wurde und 2023 das Studio AdHoc aufgrund kreativer Differenzen ausstieg, herrschte meist Funkstille.

Jetzt die Wende: Ein ungenanntes Studio in Argentinien übernimmt das Ruder. Telltale-Verantwortliche sollen das Land bereits Ende 2025 besucht haben, um die Kooperation zu besiegeln. Das Team fängt wohl wieder bei Null an, was einer Achterbahnfahrt gleicht.

Die Unreal Engine 5 erzwingt den Reset

Wer hoffte, dass Telltale auf alten Assets aufbaut, wird ebenfalls enttäuscht. Der Wechsel von der vollkommen veralteten Telltale Tool-Engine auf die Unreal Engine 5 hat den Produktionsprozess offenbar massiv verkompliziert, da die alte Engine nicht zu gebrauchen war.

Aber ein kompletter Neustart im Jahr 2026 bedeutet auch, dass wir vorerst nichts Spielbares sehen werden. Die Argentinien-Connection soll nun die Kohlen aus dem Feuer holen. Ob das klappt, bleibt offen. Telltale schweigt sich zu den konkreten Partnern bisher aus.

Ein Remaster soll die Wartezeit überbrücken

Die Marke Fables ist seit 2013 fast vollständig vom Radar verschwunden. Dreizehn Jahre Funkstille sind Gift für das Marketing. Um die Spieler wieder abzuholen, plant Telltale offenbar eine technisch aufpolierte Version des ersten Teils. Das wäre strategisch sinnvoll. Ohne ein Remaster könnte die Fortsetzung 2027 gegen eine Wand laufen. Die Engine-Patches für das Original müssen zeigen, ob der Noir-Stil in moderner Auflösung noch zieht.

Wir reden hier über ein Spiel, das ursprünglich vor fast einem Jahrzehnt angekündigt wurde. Die neuen Informationen sehen den Release für 2027 vor. Das ist eine kleine Ewigkeit. Sollte das Remaster dieses Jahr angekündigt werden, dient es als Lackmustest für das verbliebene Interesse der Fans. Ob das argentinische Studio die technische Finesse besitzt, die hohen Erwartungen an die Mimik-Animationen der Unreal Engine 5 zu erfüllen, muss sich zeigen. Momentan rauchen dort wohl eher die Köpfe als die Server.

Für Fans der Serie ist das eine bittere Pille. Ein Neustart der Entwicklung im Jahr 2026 bedeutet: Geduld haben. Technisch verspricht der Wechsel nach Argentinien und die volle Konzentration auf die Unreal Engine 5 zwar ein moderneres Grundgerüst, aber die ständigen Wechsel in der Führungsebene und im Studio-Lineup sind nach wie vor Warnsignale. Wenn das Remaster des Erstlings kommt, ist das ein guter Zeitpunkt, um zu prüfen, ob die Atmosphäre noch zündet. Auf das Sequel warten wir derweil weiter.