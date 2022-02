The Wolf Among Us 2 erscheint 2023, erster Trailer online

Telltale Games und Deck Nine Games zeigen heute den ersten Trailer zu The Wolf Among Us 2, das 2023 für die aktuellen und Last-Gen Konsolen erscheint.

Das Video gewährt einen kleinen Vorgeschmack darauf, was euch in The Wolf Among Us 2 erwartet, einschließlich der Möglichkeit, sich im Winter 1980 außerhalb von Fabletown die Beine zu vertreten und mehr vom The Big Apple zu sehen.

The Wolf Among Us 2 spielt rund sechs Monate nach den Ereignissen der ersten Season. Als Bigby übernehmt ihr darin einen Fall, der die normale Welt umspannt, jedoch hin und her gerissen, wem ihr helfen sollt.

„Wir haben einen langen Weg vor uns, bis das Spiel im Jahr 2023 veröffentlicht werden kann, aber wir planen, dranzubleiben und uns die Zeit zu nehmen, die nötig ist, um dieses Spiel richtig zu machen. […] Das Wichtigste jedoch an alle da draußen: Ihr habt unseren Dank, dass ihr uns diese Chance gegeben habt, zurückzukommen und die Arten von Spielen zu liefern, die wir am meisten lieben.“ Telltale Games

The Wolf Among Us 2 erscheint 2023.