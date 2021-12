The Wolf Among Us 2 – Neuigkeiten erst wieder 2022

Dass in diesem Jahr nicht mehr viel passieren wird, liegt eigentlich auf der Hand. Dafür stellt man erste Updates für laufende Projekte vor, auf die man sich in 2022 freuen kann, darunter The Wolf Among Us 2.

Der Titel wird derzeit vom neuen Telltale Games entwickelt und befindet sich sei 2019 in Produktion. Seitdem ist es aber auch wieder ziemlich ruhig um das Spiel. In einem ‚End of 2021 Update‘ findet The Wolf Among Us 2 allerdings noch einmal Erwähnung, wo es heißt:

„Wir haben eine Partnerschaft mit Decke Nine Games für The Expanse: A Telltale Series geschlossen, und wir werden mehr über unsere Spiele und dem Studio in der nächsten Ausgabe der GameInfomer teilen. Als bleibt Anfang nächsten Jahres dran, wenn wir tiefer in die Dinge um The Wolf Among Us 2 gehen werden.“

Das letzte Update zu The Wolf Among Us 2 gab es vor rund einem Jahr, das so ähnlich klang. Seitdem kann man wohl nur davon ausgehen, dass der Titel irgendwie Fortschritte macht und nicht im Nirwana verschwunden ist.

Entwicklung startete von Grund auf

Bekannt ist außerdem, dass man The Wolf Among Us 2 von Grund auf neu entwickeln wird und auch keine Assets vom ersten Anlauf verwendet. Das Team soll damit eine klare Ausgangslage haben und das Spiel nicht auf früheren Ansätzen fortführen müssen.

Wann The Wolf Among Us 2 letztendlich erscheinen wird, ist nicht bekannt.