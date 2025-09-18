The Wolf Among Us 2: „Unsere Version hätten Fans geliebt“, sagt ein Ex-Entwickler

Die Entwicklung von The Wolf Among Us 2 hat sich zu einem regelrechten Marathon entwickelt. Nach Telltales Bankrott schien das Spiel fast verloren. Die Wiederbelebung des Studios weckte neue Hoffnung, doch der Release-Termin verschob sich seitdem mehrfach. Screenshots und offizielle Aussagen allein konnten die Geduld der Fans kaum beruhigen.

Ehemalige Entwickler geben Einblick

Nick Herman, ehemaliger Telltale-Autor und mittlerweile Mitgründer von AdHoc, erklärt im Gespräch mit Eurogamer, warum sein Team die Arbeit an The Wolf Among Us 2 eingestellt hat: „Wir haben eine Staffel geschrieben, die wir besser als die erste fanden. Wir sind wirklich stolz darauf.“ Zusammen mit Pierre Shorette betont Herman, dass das Team zwar viel Herzblut investiert habe, aber Telltale letztlich eigene Wege gehen musste.

„Wir konnten nicht einfach warten, wir mussten mit Dispatch weitermachen, um das Studio am Laufen zu halten“, so Herman weiter. Die Hoffnung, dass Elemente ihrer Version ins fertige Spiel einfließen, hält sich in Grenzen. Dennoch verabschieden sich die Ex-Telltale-Mitarbeiter fair und wünschen Telltale „viel Glück“ mit dem finalen Produkt.

Fans müssen sich gedulden

Für Spieler bedeutet das vor allem eines: Geduld. The Wolf Among Us 2 ist weiterhin in der Entwicklung, und wie viel von der ursprünglichen Vision umgesetzt wird, bleibt unklar. Hermans Aussage deutet jedoch darauf hin, dass die ursprüngliche Arbeit des Teams qualitativ stark war, und möglicherweise einiges davon verloren geht. Für Fans des ersten Teils bleibt die Hoffnung, dass das finale Spiel die Erwartungen erfüllt, auch wenn es nicht genau so sein wird, wie ursprünglich geplant.

Wer wird am Ende die Oberhand haben: die neue Telltale-Version oder die einstige Vision der Ex-Entwickler? Spieler können nur abwarten, und sich vielleicht schon jetzt auf Überraschungen einstellen.