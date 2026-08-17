Thief-Entwickler fordert AA-Fokus: AAA-Budgets ruinieren Immersive Sims

Randy Smith Evergreen spricht sich gegen Blase der Multimillionen-Dollar-Produktionen aus. Das Genre brauche schlicht kleinere Budgets, um langfristig zu überleben.

Das Immersive-Sim-Genre hat ein riesiges Problem mit dem Budget-Wahn der Publisher. Randy Smith Evergreen, Veteran hinter Klassikern wie Thief und System Shock 2, bringt die Misere auf den Punkt. Das Genre funktioniert schlicht nicht als gigantischer AAA-Blockbuster. Die Zielgruppe ist scharf definiert, aber zu klein. Wer versucht, ein Spiel dieser Art auf ein Level mit GTA 6 zu wuchten, fährt das Studio an die Wand.

Publisher haben zu hohe Erwartungen

Ganz unrecht hat er nicht. Arkane zeigt das Drama perfekt. Meisterwerke wie Dishonored 2 oder Prey gelten bei Publishern trotz bester Qualität als finanzielle Misserfolge. Der Grund dafür sind völlig abgehobene Verkaufserwartungen. Arkane Austin wurde nach Redfall dichtgemacht. Ein absolutes Desaster. Die Formel erzwingt riesige Investitionen in Grafik und Welten, um gegen den Mainstream anzutreten. Das bricht dem Genre das Genick.

„Mir ist also nicht klar, ob sich das immersive Simulationsspiel im Stil von ‚Thief‘ oder ‚Deus Ex‘ im Wert von 3 Millionen Dollar, das man im Jahr 2026 entwickeln möchte, in unverhältnismäßig unterschiedlichen Stückzahlen verkaufen wird als das 250-Millionen-Dollar-Spiel, das aus einem großen Studio stammt. Ich denke also, das ist ein Beispiel dafür, in welche Richtung sich der Markt entwickelt – oder zumindest dafür, in welche Richtung er sich meiner Meinung nach entwickeln sollte.“

Der Ausweg liegt im AA-Bereich. Smith Evergreen sieht das ideale Budget für moderne Immersive Sims bei 3 bis 10 Millionen Dollar. Genug Spielraum für spielerische Tiefe, Systemik und spielerische Freiheit, aber ohne den Druck, direkt fünf Millionen Einheiten verkaufen zu müssen.

Kompaktere Welten, knallharte Mechaniken, fokussiertes Gameplay. Das ist die Rettung für das Genre. Indie-Titel wie Gloomwood zeigen längst, wie es geht. Schluss mit der aufgeblasenen AAA-Optik.

Würdet ihr auf High-End-Grafik verzichten, wenn wir dafür endlich wieder mehr spielerische Freiheit wie in Deus Ex bekommen?