Thief Simulator 2 – Stealth-Adventure für PS5 angekündigt

Ultimate S.A. hat jetzt Thief Simulator 2 für PlayStation 5 und PS4 angekündigt, das 2023 erscheint. Mit zahlreichen Verbesserungen und neuen Möglichkeiten können sich Spieler auf ein außergewöhnliches Stealth-Adventure freuen.

Thief Simulator 2 verspricht dazu eine einzigartige Mischung aus Stealth, Adventure und Simulation, bei der Spieler die Möglichkeit haben, in einer sehr ungewöhnlichen Branche Karriere zu machen. Vor euch liegen zahlreiche Überfälle und Plünderungen, angefangen bei normalen Häusern bis hin zu Banken und anderen gut geschützten Einrichtungen. Das Gameplay basiert dazu hauptsächlich auf Beobachtung, Planung, gut durchdachten Bewegungen und dem Verwischen eurer Spuren.

„Thief Simulator 2 wird größer, besser, schöner und noch aufregender. Wir achten sehr auf das Feedback unserer Community, die sich um das Spiel versammelt. Wir bereiten auch zahlreiche Überraschungen für Fans der Serie vor. Infolgedessen bietet Thief Simulator 2 alles, was den Spielern an der vorherigen Ausgabe gefallen hat, und vieles mehr “- sagte Rafał Jelonek, COO at Ultimate Games S.A.