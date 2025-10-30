Thief VR: Legacy of Shadow – Der Meisterdieb kehrt im Dezember in die virtuelle Dunkelheit zurück

Man hört das Klirren eines Dietrichs, das gedämpfte Knarren einer Holztür, und plötzlich steht man mitten in der Welt von Thief VR: Legacy of Shadow. Vertigo Games hat gemeinsam mit Maze Theory und Eidos-Montréal offiziell bestätigt, dass das Spiel am 4. Dezember 2025 erscheint.

Damit feiert eine der bekanntesten Stealth-Marken ihr Debüt in der virtuellen Realität, auf PlayStation VR2, Meta Quest und Steam VR. Der Preis liegt bei 29,99 €, Vorbestellungen sind ab sofort möglich und bringen einen Rabatt von 10 %. Gleichzeitig zeigen neue Gameplay-Videos, wie nah die Entwickler dem Geist des Originals kommen wollen.

Schatten, Stahl und Steampunk

In Thief VR: Legacy of Shadow schlüpfen Spieler in die Rolle von Magpie, einem Dieb, der in einer von Armut und Unterdrückung gezeichneten Stadt ums Überleben kämpft. Regiert wird sie vom tyrannischen Baron Ulysses Northcrest, ein Name, der schon nach Intrige und Machtgier riecht. Doch als Magpie auf ein mysteriöses Artefakt stößt, verschiebt sich das Gleichgewicht der Schatten.

Gameplay-seitig setzt Vertigo Games auf eine Mischung aus klassischer Schleichmechanik und physischer Immersion. Man duckt sich real, späht um Ecken, öffnet Schubladen mit den eigenen Händen und spürt den Widerstand beim Schlösserknacken. Dazu kommt ein Arsenal an Werkzeugen und Pfeilen, mit denen sich Wachen ablenken oder ausschalten lassen. Jeder Raubzug soll mehrere Wege bieten, ob lautlos wie ein Geist oder effizient wie ein Schatten mit Messer.

Alte Seele, neue Perspektive

Dass Thief VR: Legacy of Shadow unter der Aufsicht von Eidos-Montréal, den ursprünglichen Hütern der Marke, entsteht, sorgt für ein gewisses Vertrauen. Vertigo Games wiederum gilt als erfahrener VR-Spezialist, bekannt durch Titel wie Arizona Sunshine oder After the Fall. Diese Kombination könnte genau das sein, was Thief gebraucht hat: frischen Atem, ohne die DNA des Originals zu verraten.

VR bietet hier mehr als nur eine neue Kameraperspektive, sie macht das Gefühl des Schleichens physisch spürbar. Wenn Vertigo Games dieses Versprechen einlöst, könnte Thief VR zum ersten wirklich „fühlbaren“ Stealth-Erlebnis werden.

Oder anders gefragt: Wird man in VR endlich wieder Angst haben, entdeckt zu werden?