Thief VR: Legacy of Shadow – Ein starkes Comeback, aber kann es PS VR2 retten?

Thief VR: Legacy of Shadow bringt die Kultreihe auf PS VR2 – mit cleverem Stealth, echter VR-Taktik und ikonischer Rückkehr. Kann es das Headset retten?

thief vr legacy of shadow

Kaum ein Stealth-Franchise hat so viel DNA im Genre hinterlassen wie Thief. Dass die Reihe nun in Thief VR: Legacy of Shadow den Sprung auf PS VR2 wagt, wirkt fast logisch – VR ist schließlich das Medium, das Lautlosigkeit, Nähe und Anspannung unmittelbar erfahrbar macht.

Inhalt

Kurz vor dem Release sprachen die Entwickler gegenüber PlayStationLifestyle über zentrale Ideen hinter dem Projekt, und eines wurde dabei klar: Dieses Spiel ist kein reiner Nostalgie-Trip, sondern der Versuch, das alte Prinzip in ein Format zu bringen, das Stealth natürlicher wirken lässt als jede herkömmliche Perspektive.

Als junge Diebin tastest du dich durch die düsteren Viertel der City. Die Story bleibt zugänglich, ohne Fans zu unterfordern. Gerade die Rückkehr von Garrett-Stimme Stephen Russell zeigt, wie wichtig Eidos und Vertigo Games die Markenidentität war, und wie ernst sie es meinen.

Stealth in VR: Taktik wird körperlich

Die Entwickler betonen, dass die Grundidee klassischer Thief-Spiele erhalten bleibt: mehrere Wege. Mehrere Lösungen, immer ein Risiko, aber der Spieler entscheidet, wie viel er davon eingeht. VR verstärkt diese Dynamik, ohne sie zu vereinfachen.

Was auf Papier nach Kleinkram klingt, ist im Headset entscheidend:

  • Du kannst während des Lockpicks real den Kopf drehen, um einen nahenden Wachmann zu orten.
  • Werkzeuge wie den Blackjack führst du physisch aus, nicht durch einen Button.
  • Licht und Schatten wirken durch die PS VR2-OLED-Panels so kontrastreich, dass du sofort spürst, ob du sicher bist oder nicht.

Das macht Thief VR: Legacy of Shadow intuitiver als frühere Teile, aber auch gnadenloser. Du bist ein Dieb. Nicht Rambo. Wer das vergisst, erlebt die City schnell aus horizontaler Perspektive.

Hoffnungsträger oder letztes Aufbäumen?

Eines sollte man offen ansprechen: Der PS VR2 hat es schwer. Hohe Kosten, wenig Software-Nachschub, viele Studios, die VR wieder verlassen – das Headset wirkt 2025 eher wie eine ambitionierte, aber gefährdete Plattform. Genau deshalb ist Thief VR: Legacy of Shadow spannend: Es ist kein Minigame, keine Tech-Demo, sondern ein vollwertiges Stealth-Erlebnis mit Markenhistorie und klarem Designziel.

Wird das reichen, um die Plattform zu stabilisieren? Wohl kaum allein. Aber dieser Titel zeigt einmal mehr, wie überzeugend PS VR2 sein kann, wenn Entwickler damit arbeiten wollen, und nicht nur Ports aus anderen Systemen anpassen. Thief VR nutzt das Headset so konsequent, dass man fast vergisst, wie wenige große VR-Projekte Sony noch unterstützt. Ein fataler Fehler, der dem Durchbruch im Weg steht.

Vielleicht ist das Spiel kein Rettungsanker für das gesamte Ökosystem, aber es könnte zu einem der wenigen Titel werden, die PS VR2 überhaupt eine Identität geben.

Ein Comeback, das Mut macht – aber auch zeigt, wie viel fehlt

Thief VR: Legacy of Shadow beweist, dass VR das Genre weiterbringt und immer dann glänzt, wenn es dich zwingt, in deinem eigenen Kopf leise zu werden. Gleichzeitig stellt der Titel die unbequeme Frage: Warum gibt es davon nicht mehr?

Wer sich fragt, ob das Spiel allein reicht, um PS VR2 wieder sichtbar zu machen, darf weiter zweifeln, aber wer sich nach gutem VR-Stealth sehnt, bekommt hier eines der vielversprechendsten Beispiele seit Jahren.

