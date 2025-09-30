Video

Thief VR: Legacy of Shadow – Erster erweiterter Blick auf das Stealth-Erlebnis in VR

Vertigo Games zeigt Thief VR: Legacy of Shadow im Preview-Event London. Erste Gameplay-Eindrücke und Reaktionen von Medien & Creators.

Lukas Neumann
Lukas Neumann
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Vertigo Games hat beim exklusiven Preview-Event in London neue Einblicke in Thief VR: Legacy of Shadow gegeben. Das immersive Stealth-Erlebnis soll noch 2025 für PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3 und 3S sowie PC VR erscheinen.

Im Gameplay-Premierenvideo führt Moderator Dan Maher durch das Event und präsentiert einen brandneuen Trailer. Spieler bekommen einen erweiterten Blick auf die Mechaniken, begleitet von Nick Witsel, Principal Game Designer bei Vertigo Games. Erste Eindrücke von Medienvertretern und Content Creators zeigen ein Spiel, das klassischen Stealth-Ansatz und VR-Immersion kombiniert, ohne die Balance zwischen Spannung und Kontrolle zu verlieren.

Für VR-Fans bedeutet das: realistische Interaktion, tiefere Umgebungsdynamik und ein Gefühl von Präsenz, das bisherige VR-Stealth-Spiele kaum erreichen. Die Frage bleibt, ob Thief VR: Legacy of Shadow die Erwartungen der erfahrenen Fans wirklich erfüllen kann – und ob es gelingt, klassische Stealth-Elemente für VR sinnvoll zu adaptieren.

