Latest

Thief VR: Legacy of Shadow – Gameplay-Premiere steht kurz bevor

Am 30. September feiert Thief VR: Legacy of Shadow Premiere. Die Kultreihe wagt den Sprung in die VR – was Spieler jetzt erwartet.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Ein Kommentar
thief vr legacy of shadow

Am 30. September um 19:00 Uhr feiert Thief VR: Legacy of Shadow seine Premiere. Mit dem Projekt wagt sich Vertigo Games an eine Marke, die seit Jahren für Schleich-Gameplay und düstere Welten steht. Doch diesmal geht es nicht mehr nur um den richtigen Winkel im Schatten, sondern um die direkte Erfahrung in VR.

Die Stadt wird zum Schauplatz, in dem wir Magpie spielen – eine Diebin, die früh alles verloren hat und nun versucht, mit List und Mut zu überleben. Wer die Reihe kennt, weiß: Vertrauen ist hier fehl am Platz, und jede Bewegung kann über Leben und Tod entscheiden.

Was steckt drin?

Thief VR: Legacy of Shadow erscheint für PlayStation VR2, Meta Quest und Steam VR. Zentral ist ein Artefakt, das Magpie in die Hände fällt und sie in eine größere Verschwörung verwickelt – ein typisches „Thief“-Motiv, das sich nun in einer immersiveren Form entfaltet.

VR macht Stehlen physisch spürbar. Statt nur eine Taste zu drücken, heißt es, sich selbst zu ducken, nach Objekten zu greifen und die eigenen Bewegungen zu kontrollieren. Das könnte die Art verändern, wie wir Schleichspiele wahrnehmen, weg vom bloßen Beobachten, hin zum Erleben.

Die Frage ist weniger, ob VR „passt“, sondern wie sehr Thief VR: Legacy of Shadow das alte Erbe neu interpretieren kann. Gerade Fans, die mit der Reihe groß geworden sind, sehen hier vielleicht die Chance auf einen echten Neuanfang. Aber auch Neueinsteiger könnten profitieren, denn die immersive Perspektive könnte die Einstiegshürde senken.

More Read

thief vr legacy of shadow
Thief VR: Legacy of Shadow – Klassiker kehrt für PS VR2 zurück
Metro Awakening
Metro Awakening: Das ultimative Argument für PS VR2? Neues Gameplay überzeugt!
Metro Awakening
Metro Awakening – Umfassende Gameplay-Szenen aus dem PS VR2-Ableger

Am Ende bleibt die spannende Frage: Kann VR das klassische „Thief“-Gefühl einfangen oder erleben wir eher eine experimentelle Seitenlinie? Die Premiere am 30. September dürfte erste Antworten liefern.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
pray
2 Minuten zuvor

was heißt premiere? erscheint das Spiel am 30 oder wird gameplay vorgestellt?…

ist für mich nicht ersichtlich

0
Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Read more

1
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x