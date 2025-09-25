Thief VR: Legacy of Shadow – Gameplay-Premiere steht kurz bevor

Am 30. September um 19:00 Uhr feiert Thief VR: Legacy of Shadow seine Premiere. Mit dem Projekt wagt sich Vertigo Games an eine Marke, die seit Jahren für Schleich-Gameplay und düstere Welten steht. Doch diesmal geht es nicht mehr nur um den richtigen Winkel im Schatten, sondern um die direkte Erfahrung in VR.

Die Stadt wird zum Schauplatz, in dem wir Magpie spielen – eine Diebin, die früh alles verloren hat und nun versucht, mit List und Mut zu überleben. Wer die Reihe kennt, weiß: Vertrauen ist hier fehl am Platz, und jede Bewegung kann über Leben und Tod entscheiden.

Was steckt drin?

Thief VR: Legacy of Shadow erscheint für PlayStation VR2, Meta Quest und Steam VR. Zentral ist ein Artefakt, das Magpie in die Hände fällt und sie in eine größere Verschwörung verwickelt – ein typisches „Thief“-Motiv, das sich nun in einer immersiveren Form entfaltet.

VR macht Stehlen physisch spürbar. Statt nur eine Taste zu drücken, heißt es, sich selbst zu ducken, nach Objekten zu greifen und die eigenen Bewegungen zu kontrollieren. Das könnte die Art verändern, wie wir Schleichspiele wahrnehmen, weg vom bloßen Beobachten, hin zum Erleben.

Die Frage ist weniger, ob VR „passt“, sondern wie sehr Thief VR: Legacy of Shadow das alte Erbe neu interpretieren kann. Gerade Fans, die mit der Reihe groß geworden sind, sehen hier vielleicht die Chance auf einen echten Neuanfang. Aber auch Neueinsteiger könnten profitieren, denn die immersive Perspektive könnte die Einstiegshürde senken.

Am Ende bleibt die spannende Frage: Kann VR das klassische „Thief“-Gefühl einfangen oder erleben wir eher eine experimentelle Seitenlinie? Die Premiere am 30. September dürfte erste Antworten liefern.