Thief VR: Legacy of Shadow – Klassiker kehrt für PS VR2 zurück

Mit Thief VR: Legacy of Shadow kündigt sich ein überraschendes Comeback für eine der bekanntesten Stealth-Marken an. Entwickelt wird das Projekt von Maze Theory, unterstützt von Vertigo Games und Eidos-Montréal, und soll noch dieses Jahr für PlayStation VR2 erscheinen. Allzu viele Details gibt es aktuell nicht – doch das, was bisher bekannt ist, lässt Fans aufhorchen.

Neuauflage mit VR-Fokus

Thief VR: Legacy of Shadow versteht sich nicht als bloßes Remake, sondern als eigenständige Neuinterpretation für Virtual Reality. Die Geschichte spielt erneut in der düsteren Steampunk-Metropole „The City“, die diesmal unter der Herrschaft von Lord Ulysses Northcrest steht. Spieler übernehmen die Rolle von Magpie, einer jungen Diebin, deren Vergangenheit eng mit dem tyrannischen Regime verflochten ist.

Der Fokus liegt klar auf immersiver Stealth-Action: Lichtquellen ausschalten, Schlösser knacken und Wachen bestehlen – alles soll durch haptisches Feedback und intuitive Bewegungssteuerung in VR erlebbar gemacht werden. Tools wie der Bogen oder die ikonischen Wasserpfeile sind ebenfalls mit an Bord. Das Entwicklerteam verspricht realistische Interaktionen, bei denen man buchstäblich in jede Schublade greifen kann. Ob sich dieses Versprechen am Ende bewahrheitet, wird sich zeigen – Gameplay-Szenen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Ein großer Name, viele Erwartungen

Hinter dem Projekt stehen bekannte Namen: Vertigo Games haben zuletzt mit Metro Awakening und Arizona Sunshine 2 solide VR-Titel geliefert. Dass Eidos-Montréal, die Rechteinhaber der Thief-Marke, mit an Bord sind, spricht zumindest für eine gewisse kreative Kontrolle. Wie groß deren tatsächlicher Einfluss auf das Projekt ist, bleibt allerdings offen.

Die Rückkehr der Thief-Serie dürfte bei Fans nostalgische Erinnerungen wecken – und ebenso hohe Erwartungen. In VR kann das Konzept von „Verstecken statt Kämpfen“ aufgehen, wenn Mechanik und Leveldesign ineinandergreifen. Die Messlatte liegt allerdings hoch, nicht zuletzt wegen der durchwachsenen letzten Einträge der Serie.

Was denkt ihr? Schafft der Klassiker die Wende in VR?