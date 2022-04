This War of Mine: Final Cut erscheint im Mai für PS5

Die 11 Bit Studios haben This War of Mine: Final Cut für PlayStation 5 und Xbox Series angekündigt, das bereits am 10. Mai erscheint.

Das Spiel kann entweder als komplettes Paket oder die jeweils einzelnen Episoden erworben werden und erscheint damit zu einem Zeitpunkt, der kaum relevanter sein könnte.

„Die Botschaft und die Themen, die in This War of Mine vorhanden sind, sind in den letzten Monaten leider brutal lebendig und relevant geworden“, sagte Przemek Marszal, CEO von 11 Bit Studios. „Wir glauben, dass es besonders wichtig ist, die Menschen gerade jetzt über die Realitäten des Krieges aufzuklären, während seine schreckliche Realität zu einem täglichen Kampf für Menschen geworden ist, die uns nahe stehen. Wir sind stolz darauf, dass die Spendensammlung von This War of Mine uns geholfen hat, eine Welle spontaner Hilfe für Kriegsopfer in der Ukraine auszulösen, und wir hoffen, dass wir unsere Antikriegsbotschaft mit This War of Mine: Final Cut weiter verbreiten können.“

Bei der besagten Spendenaktion kamen in diesem April rund 17.000 Dollar zusammen, die vollständig aus den Erlösen des Spiels stammten. Zum Spiel selbst heißt es:

In This War of Mine spielst du nicht als Elitesoldat, sondern als Gruppe von Zivilisten, die versuchen, in einer belagerten Stadt zu überleben; die mit einem Mangel an Nahrung, Medizin und ständiger Gefahr durch Scharfschützen und feindliche Aasfresser kämpfen. Tagsüber musst man sich auf die Pflege seines Verstecks konzentrieren: Basteln, Handeln und sich um seine Überlebenden kümmern. Nachts nehmt ihr einen der Zivilisten mit auf eine Mission, um nach Gegenständen zu suchen, die euch dabei helfen, am Leben zu bleiben.

This War of Mine: Final Cut crafted by our friends from @CrunchingKoalas with newly updated 4K visuals and UI adjustments is coming to Xbox Series X|S and PlayStation 5 on May 10th. It will also be available on Day One on @XboxGamePass. pic.twitter.com/ifORO5aMri — This War of Mine (@ThisWarOfMine) April 27, 2022

Trefft Entscheidungen über Leben und Tod, die von eurem Gewissen bestimmt werden. Versucht alle in eurem Unterschlupf zu schützen, oder opfert einige von ihnen für ein längerfristiges Überleben. Im Krieg gibt es keine guten oder schlechten Entscheidungen; es gibt nur Überleben. Je früher ihr das erkennt, umso besser.

This War of Mine: Final Cut erscheint am 10. Mai 2022.