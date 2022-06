THQ Nordic: Das Fehlen von Sony auf der gamescom wird nicht weiter auffallen

Nach diversen Absagen von Publishern auf der diesjährigen gamesom gibt es auch mal gute Nachrichten. THQ Nordic und Kalypso Media werden wie gewohnt in Köln vertreten sein, und das sogar mit größeren Ausstellungsflächen.

Bei THQ Nordic geht man sogar soweit zu sagen, dass die Abwesenheit von Sony nicht weiter auffallen wird. Man selbst habe genug zu zeigen, um die entstandene Lücke zu füllen. Der österreichische Publisher wird mit neun Titeln vor Ort vertreten sein, von denen vier noch nicht einmal angekündigt sind.

Gegenüber Gameswirtschaft sagte THQ PR-Head Florian Emmerich:

„Wir haben unsere alte, wunderbare Position in Halle 8 behalten, dehnen uns aber ‚dank‘ des Wegfalls von Wargaming auf deren ehemaliges Areal aus. Wir präsentieren also auf rund 1.000 Quadratmetern neun Spiele, davon 4 noch unangekündigte. […] Un ich glaube, dass die zahlreichen anderen Aussteller durchaus hochkarätige Highlights präsentieren werden, sodass das Fehlen von Sony, Nintendo und den anderen am Ende gar nicht weiter auffällt.“ Gameswirtschaft

Für THQ ist der Auftrag auf der gamescom jedenfalls klar, die dort die Spiele präsentieren werden, die in diesem und im nächsten Jahr erscheinen werden. Schon jetzt rechnet man mit Tausenden interessierten Spielern auf der gamescom.

THQ Nordic arbeitet derzeit an Titel wie Way of the Hunter, Stuntfest, Biomutant für PS5 und Xbox Series, oder Destroy All Humans 2, das im August erscheint.

Kalypso Media steht zur gamescom

Auch Kalypso Media hält der gamescom die Treue, die die Abwesenheit von Sony zwar für einen Verlust halten, man selbst hält dem Event aber die Treue und wird in gewohnter Größe vor Ort vertreten sein. Man stellt sich aber auch die Frage, wie es mit der gamescom in Zukunft weitergeht?

Kalypso-Co-Geschäftsführerin Anika Thun ergänzt hierzu:

„Die große Frage ist, ob dies nur der Anfang eines großen Umdenkens ist. Will ich mir als Publisher die Gamescom oder andere Messen und die damit verbundenen Kosten und vor allem den Aufwand noch weiter antun, in dem ich meine Community global, divers und immersiv über zum Beispiel eigene Showcases sogar vielleicht besser erreichen kann? Gameswirtschaft

Kalypso Media hat derzeit Titel wie Commandos 3 und Matchpoint in Produktion.