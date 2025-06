THQ Nordic Digital Showcase 2025 bringt neue Spiele, alte Legenden und echte Überraschungen

Längere Zeit war es ruhig um THQ Nordic, zumindest im größeren Rampenlicht. Jetzt meldet sich der Publisher mit einem eigenen Digital Showcase zurück – am 1. August 2025 um 21 Uhr deutscher Zeit (12:00 p.m. PT). Die Präsentation wird live auf YouTube, Twitch und Steam gestreamt und soll laut offizieller Ankündigung „eine ganze Reihe an Weltpremieren, neue Infos zu bereits angekündigten Spielen sowie lang ersehnte Releasetermine“ enthalten.

Die Liste der bereits bestätigten Spiele kann sich sehen lassen: Mit dabei sind unter anderem das Gothic Remake, Titan Quest II, REANIMAL, The Eternal Life of Goldman und Wreckfest 2. Dazu verspricht THQ Nordic „viele weitere“ Titel, die bislang noch nicht genannt wurden – einschließlich Überraschungen, die laut eigenen Angaben „niemand erwartet“ hat.

Was genau das heißt? Offiziell ist dazu noch nichts bekannt, aber das Unternehmen spricht selbstbewusst von einem Line-up, das von „düster und spannend“ bis hin zu „farbenfroh und herzerwärmend“ reicht – darunter auch ein echtes Familienspiel. Humorvoll ergänzt man: „Nein, es ist immer noch nicht die Spanische Inquisition – sorry.“

Was wirklich kommt – und was noch möglich wäre

Fakt ist: Der Showcase wird mehrere neue Titel beinhalten, darunter wohl auch Spiele, die schon lange in der Entwicklung stecken. Die Hoffnung auf ein Lebenszeichen des Gothic Remakes ist berechtigt, nachdem es seit Monaten still um das Projekt geworden war. Auch Titan Quest II, der Nachfolger des Action-RPG-Klassikers, dürfte einen größeren Platz im Programm einnehmen – möglicherweise mit einem konkreten Releasefenster.

Interessant wird, welche unangekündigten Projekte THQ Nordic in der Hinterhand hält. In den vergangenen Jahren hatte man zahlreiche Lizenzen erworben, darunter Klassiker wie TimeSplitters, Alone in the Dark und Destroy All Humans. Spekuliert wird auch immer wieder über die Rückkehr älterer THQ-Marken oder neue IPs in etablierten Genres.

Ob diese tatsächlich dabei sind, lässt sich aktuell nur mutmaßen. Der Publisher hat zumindest den Eindruck vermittelt, dass es nicht nur um kleinere Indie-Titel oder Updates geht, sondern auch um Spiele mit größerem Budget und Reichweite.