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THQ Nordic Digital Showcase 2026: Alle Highlights im Livestream ab 21 Uhr

Heute Abend findet der THQ Nordic Digital Showcase statt. Wir verfolgen die Ankündigungen, Trailer und Gameplay-Enthüllungen ab 21:00 Uhr live für euch.

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Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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THQ Nordic hält heute Abend um 21:00 Uhr deutscher Zeit seinen jährlichen digitalen Showcase ab. Der Stream überträgt Ankündigungen und neue Trailer zu kommenden Projekten direkt aus dem Portfolio des Publishers.

THQ Nordic hat den Termin für den heutigen 7. August bereits vor einiger Zeit festgesetzt. Der Showcase ist bekannt für eine bunte Mischung aus kleineren Titeln und den größeren Marken des Publishers. Ob Darksiders 4 oder komplett neue IPs im Fokus stehen, bleibt abzuwarten. Das Unternehmen schweigt sich bisher über die konkrete Agenda aus. Alles ist möglich.

Der Publisher steht oft für Experimente und eine nostalgische Ader, die viele Fans anspricht. Wir sehen heute, ob sie ihren Kurs beibehalten oder ob die finanzielle Strategie der Embracer-Gruppe die Schlagzahl an Neuankündigungen verändert hat. Ein guter Showcase braucht echtes Gameplay. Keine vorgerenderten Trailer.

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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die Branche zu bieten.
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Christian Funk
7. August 2026 16:24

Gothic 2 remake 😄

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