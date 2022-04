THQ Nordic kündigt Digital Showcase für August an

THQ Nordic hat seinen zweiten digitalen Showcase für diesen August angekündigt, also nur wenige Tage vor der gamescom.

Auch in diesem Jahr wird man wieder brandneue Spiele präsentieren und das Portfolio des Publishers um neue Genres mit lizenzierten und originellen Spielerlebnissen erweitern, heißt es in der Ankündigung.

Spieler und Fans können sich demnach auf alles freuen, von intensiv, dunkel und düster, farbenfroh und einfach nur lustig. Zusätzlich zu vielen Ankündigungen und ersten Einblicken werden wird man auch Updates zu Spielen wie Outcast 2 – A New Beginning und Jagged Alliance 3 vorstellen. Fraglich ist, was aus Biomutant wird und ob man hier an einer umfassenden Überarbeitung für die PS5 und Xbox Series arbeitet.

Der Showcase findet am Freitag, den 12. August 2022 um 12:00 Uhr PDT / 15:00 Uhr EDT / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ / 22:00 Uhr EEST statt. Zudem wird es auch wieder eine Pre-Show geben, bei der die Kollegen von HandyGames zeigen, was sie drauf haben.

Als kleinen Vorgeschmack gibt es heute einen kurzen Teaser: