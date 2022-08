THQ Nordic Showcase ab 21 Uhr hier im Livestream

Als Vorbote zur gamescom veranstaltet THQ Nordic heute seinen ersten digitalen Showcase, der mit Updates und Premieren zu aktuellen Projekten aufwartet.

Dieser findet heute Abend ab 21 Uhr statt und kann unterhalb dieser Zeilen verfolgt werden, wo wir den Stream bereits eingebunden haben. Wie es zur Ankündigung hieß, umfasst der Showcase erneut brandneue Spiele aus dem Portfolio des Publishers, das um neue Genres mit lizenzierten und originellen Spielerlebnissen erweitert wird.

Eine dieser Ankündigungen ging mit dem Reboot von Alone in the Dark schon voraus, das ein französischer Händler an diesem Vormittag geleakt hat. Dies ist jedoch nur einer von 10 Titeln, die man heute Abend vorstellen möchte.

THQ Nordic Showcase

Ansonsten spricht der Publisher von intensiven, dunklen und düstereren, aber auch farbenfrohen und lustigen Ankündigungen. Zusätzlich zu diesen und ersten Einblicken wird man auch Updates zu Spielen wie Outcast 2 – A New Beginning und Jagged Alliance 3 vorstellen.

Bei THQ Nordic befinden sich derzeit zahlreiche Projekte in Arbeit, darunter Destroy All Humans 2, Biomutant für PS5, AEW Fight Forever, The Valiant, Spellforce und viele mehr, die zeitnahe erscheinen. Viele davon kann man auch auf der gamescom in zwei Wochen erleben.

THQ Nordic Showcase 2022

Der Showcase startet um 21:00 Uhr, inkl. einer Pre-Show geben, bei der die Kollegen von HandyGames zeigen, was sie drauf haben.

Alle Neuigkeiten und Updates gibt es dann wie gewohnt im Anschluss hier bei uns!