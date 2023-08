THQ Showcase – Gothic, Outcast & Wreckreation im Trailer

Wreckreation ist die neue Marke von Three Fields Entertainment, die damit einen geistigen Nachfolger der Burnout-Serie erschaffen. Im neuen Trailer widmet sich eine Gruppe von Freunden dem Bau einer Rennstrecke, die letztendlich alles übertrifft, was man dafür geplant hatte. Was sie geschaffen haben, ist ein kolossaler, fantastischer und wunderbar exzentrischer Track, der in Wreckreation zeigt, dass die einzige Grenze die Reichweite Ihrer Fantasie ist.

Auch zu Outcast: A New Beginning gibt es neue Szenen, das die Spieler in die außerirdische Welt von Adelpha entsendet. Cutter Slade, ein ehemaliger Navy SEAL, wird von den allmächtigen Yods wiederbelebt und auf diesen wunderschönen, aber gefährlichen Planeten geschickt.

What do you think?