Thrustmaster T-GT II Lenkrad zum Launch 15% günstiger

Gerade erst angekündigt, gibt es das neue Thrustmaster T-GT II Lenkrad aktuell schon etwas günstiger zu haben. Das vollständige Set inkl. Pedalen gibt es bei Media Markt für 637 EUR.

Basierend auf dem Feedback des T-GT wurden in das T-GT II über 23.000 Arbeitsstunden investiert, um die maximale Performance und Features der PS5 zu berücksichtigen. Die Herausforderung bestand laut Thrustmaster darin, das Design des Lenkrads so zu verbessern, dass dem Spielern ein noch nie dagewesenes Maß an Präzision und Haltbarkeit ermöglicht wird. Dies führte zur Einführung der Systeme T-DCC (Drift Curve Calculation) und T-RTF (Real Time Force Feedback) sowie zur Aufnahme neuer interner AEC-Q-zertifizierter Komponenten.

Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Driften, das als zukünftiges ein Muss beim Sim-Racing angesehen wird – sei es in Wettbewerben, die speziell der Kunst des Driftens gewidmet sind, oder im Rallye- und GT-Stil. Das Beherrschen des Driftens ist für alle Fahrer von großer Bedeutung, die das Schleudern ihres Autos in Kurven sorgfältig kontrollieren müssen.

Preislich liegt das T-GT II eigentlich bei 749 EUR, also lohnt sich das Angebot hier schon definitiv. Als Liefertermin wird der 01 Juli 2021 genannt. Der Preis wird korrekt im Warenkorb und an der Kasse angezeigt.