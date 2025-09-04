Thrustmaster T248R – Hybrid-Force-Feedback für ambitionierte Racer vorgestellt

Wer mehr aus Rennspielen herausholen will, landet irgendwann bei einem Lenkrad-Setup. Das neue Thrustmaster T248R positioniert sich als All-in-One-Lösung für fortgeschrittene Spieler, die kein Vermögen für Direct-Drive-Hardware ausgeben wollen, aber mehr Präzision suchen als mit einem Gamepad. Klingt nach einem Kompromiss, aber einem cleveren.

Force Feedback: Hybrid, nicht High-End

Das Herzstück des T248R ist das Hybrid-Drive-System, das Riemen- und Zahnradmechanik kombiniert. Mit 3,1 Nm Drehmoment und 48 W Dauerleistung liefert es ordentlich Rückmeldung, kommt aber klar nicht an Direct-Drive-Lösungen heran. Drei Boost-Modi erlauben es, die Intensität schnell anzupassen – praktisch, wenn man zwischen Arcade-Racern und Simulationen wechselt. Für die meisten Hobby-Racer reicht das völlig, Sim-Puristen werden aber Grenzen spüren.

Das 28-cm-Lenkrad wirkt kompakt, liegt dank perforiertem Lederbezug aber solide in der Hand. Pluspunkt: Das LCD-Farbdisplay mit Telemetrie-Anzeigen wie Geschwindigkeit oder Drehzahl, das direkt ins Rennen eingeblendet wird. Dazu gibt’s 25 Aktionstasten, inklusive zwei Dreh-Encoder, die schnelle Anpassungen erlauben. Die Magnet-Schaltwippen reagieren knackig und präzise, eine echte Verbesserung gegenüber vielen günstigeren Wheels.

Beim Design setzt Thrustmaster auf einen sportlichen Look mit Karbon-Optik. Sieht modern aus, schreit aber nicht gleich „Sim-Cockpit“. Damit passt das T248R sowohl an den Schreibtisch als auch ins Racing-Rig.

Pedale: Mehr als nur Beiwerk

Das beigelegte T3PM-Pedalset ist kein billiges Plastik-Zubehör, sondern ein ernstzunehmendes Upgrade. Dank Hall-Sensoren verschleißfrei, mit vier Bremsdruck-Einstellungen und stabil genug für längere Sessions. Gerade die Möglichkeit, den Widerstand des Bremspedals an den eigenen Fahrstil anzupassen, macht im Alltag mehr aus, als man denkt.

Das Thrustmaster T248R ist ein starkes Paket für Spieler, die tiefer in den Rennsport einsteigen wollen, ohne gleich 800 € und mehr für High-End-Setups hinzulegen. Force Feedback und Pedale liefern eine glaubwürdige Immersion, auch wenn man bei der Kraft natürlich Abstriche machen muss. Wer schon mit Direct-Drive liebäugelt, sollte gleich weiterziehen. Wer aber ein solides, vielseitiges Wheel sucht, bekommt hier ein Setup, das Spaß macht und lange durchhält.

Das Thrustmaster T248R wird für 299 Euro erhältlich sein.