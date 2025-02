Tides of Annihilation – Eine epische Ankündigung für die PS5

In der düsteren, von Chaos ergriffenen Welt von Tides of Annihilation erleben Spieler eine Geschichte voller Mythen, Rätsel und monumentaler Schlachten. Die Invasion einer unbekannten Außenwelt überrollt die Straßen Londons, und die einzige Überlebende dieser Katastrophe, Gwendolyn, entdeckt eine mysteriöse Macht, die sie in die Lage versetzt, die legendären Ritter der Tafelrunde zu befehligen. Ihre Reise durch die Ruinen eines zerstörten modernen Londons und das magische Avalon ist von einem klaren Ziel getrieben: Rache für den Verlust ihrer Schwester und die Erlangung von Macht, um das Schicksal der Welten zu verändern.

Inspiriert von der Artus-Saga

Dieses Action-Adventure, das stark von der Artus-Sage inspiriert ist, nimmt Spieler mit auf eine packende Reise zwischen zwei völlig unterschiedlichen Welten. Auf der einen Seite ein apokalyptisches London, dessen ikonische Wahrzeichen von der Außenwelt verzerrt wurden, und auf der anderen Seite Avalon, ein mystisches Reich, das tief in der Geschichte verwurzelt ist.

Die Kämpfe in Tides of Annihilation sind ein wahres Highlight: Das Spektralritter-Doppelkampfsystem ermöglicht es den Spielern, verheerende Kombos zu entwickeln und die mächtigen Rittergeister in hektischen und atemberaubenden Kämpfen zu entfesseln. Der Kampf gegen riesige Ritter, die die Stadt durchstreifen, fordert nicht nur schnelles Denken, sondern auch strategische Planung, da die Herausforderungen vertikal miteinander verbunden sind und den Spieler in verschiedene Ebenen der Zerstörung führen.

Epische Bosskämpfe stehen im Mittelpunkt

Ein weiterer Höhepunkt des Spiels sind die über 30 einzigartige Bosskämpfe, die von der Überlieferung der Ritter der Tafelrunde inspiriert sind. Hier treffen die Spieler auf Halbgötter und müssen sich einer Vielzahl von bedrohlichen Gegnern stellen, die ihre Fähigkeiten bis an die Grenzen testen werden. Doch hinter jeder Schlacht lauern Geheimnisse, die Gwendolyns wahre Herkunft und ihre außergewöhnliche Macht erklären könnten. Es ist eine Reise, die von Rache, Erlösung und der unaufhaltsamen Suche nach Wahrheit geprägt ist.

Tides of Annihilation ist mehr als nur ein Action-Spiel – es ist eine emotionale Achterbahnfahrt durch zwei Welten, die die Spieler fordern und sie mit einem unvergleichlichen Abenteuer belohnen werden. Der Kampf um das Schicksal der beiden Welten hat begonnen. Bist du bereit, dich über die Wogen der Vernichtung zu erheben?