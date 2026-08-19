Tides of Annihilation: Erstes Hands-on liefert spielerische Substanz

Tides of Annihilation setzt im ersten Anspieltest auf eine Kombination aus klassischen Sword-Slashes und beschwörbaren Spektral-Rittern, lässt aber beim Platforming handfeste Schwächen erkennen.

Eclipse Glow Games liefert mit dem Debüt-Titel ein Action-Adventure in einer zerstörten Londoner Kulisse, das spielerisch deutlich mehr Tiefe bietet, als erste Trailer vermuten ließen. Das zeigt ein zweistündiges Hands-on von IGN einer aktuellen Preview-Version.

Tafelrunde als Combo-Verlängerer

Das Kampfsystem von Protagonistin Gwendolyn nutzt Standard-Mechaniken wie Paraden, Ausweichmanöver und Stagger-Finisher, erweitert diese aber um beschwörbare Geister der Artus-Sage. Über das D-Pad lassen sich zwei Paar dieser Ritter gleichzeitig ausrüsten und mitten in der Serie abrufen. Lancelot teleportiert direkt zum Ziel, während Kay Gegner kurzzeitig einfriert oder Palamedes gegnerische Schilde bricht. Das erfordert echtes Timing. Button-Mashing funktioniert nur gegen einfaches Fußvolk, scheitert aber an den mehrstufigen Bosskämpfen.

Die Spektral-Ritter übernehmen abseits der Kämpfe die Funktion von Umgebungswerkzeugen. Bogenschützen spannen Ziplines über Abgründe, schwere Einheiten brechen brüchige Wände auf oder heben Tore. Das deutet auf eine klassische Metroidvania-Struktur hin, die gezieltes Backtracking in bereits besuchte Areale belohnt.

Schwächen in der Charakter-Physik

Während die Angriffe direkt ansprechen und die Animationen flüssig ineinandergreifen, fällt die Bewegungssteuerung laut IGN negativ ab. Die Sprintgeschwindigkeit unterscheidet sich kaum vom normalen Gehen. Sprünge wirken durch eine zu stark greifende Schwerkraft hölzern. Der Spielfigur fehlt ein echter Doppelton für präzise Sprungpassagen. Das bremst das ansonsten hohe Gameplay-Tempo unnötig aus.

Technisch hinterlässt die Testfassung auf PC und den aktuellen Konsolen dafür bereits einen sauberen Eindruck. Eine Veröffentlichung vor Mitte 2027 gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Tides of Annihilation scheint kein blenderisches Grafik-Projekt zu werden, sondern liefert ein durchdachtes, taktisch flexibles Kampfsystem. Wenn Eclipse Glow Games die träge Sprung- und Laufphysik bis zum Release nachbessert, steht ein mechanisch starker Action-Titel bevor.