Tides of Annihilation: Neuer Gameplay-Trailer zeigt spektakulären Bosskampf

Xbox hat heute auf der Partner Preview einen ersten ausführlichen Gameplay-Trailer zu Tides of Annihilation präsentiert. Das Action-Adventure von Eclipse Glow Games entführt Spieler in ein modernes London, das von einer fremdartigen Invasion zerrissen wurde. Im Zentrum steht Gwendolyn, die letzte überlebende Menschin, die ihre Schwester retten und die Welt mithilfe des sagenumwobenen Heiligen Grals wiederherstellen muss.

Arthurische Legenden im modernen London

Der neue Trailer legt den Fokus auf den intensiven Kampf gegen die Hexen-Bossgegnerin Tyronoe und zeigt erstmals die Tiefen des sogenannten Dual Frontline Battle Systems. Dieses System erlaubt es Spielern, die Geisterritter der Tafelrunde zu beschwören, ihre Fähigkeiten individuell anzupassen und in Kombination mit Gwendolyns Angriffen einzusetzen.

Anders als einfache Begleiter sollen die Ritter wie echte „Sidekicks“ agieren und aktiv in den Kampf eingreifen. Im Trailer übernimmt Sir Lamorak eine zentrale Rolle: Er wirft Gwendolyn seine Lanze, um eine Spiegelbarriere zu zerstören, während sie gleichzeitig Tyronoes Formwandlungen und Klone bekämpft.

Die Inszenierung der Kämpfe erinnert bewusst an Kino-Blockbuster wie Inception, The Matrix oder Doctor Strange. Spieler bewegen sich sowohl auf dem Boden als auch in der Luft, innerhalb und außerhalb der sogenannten Mirror Space Folded Realms. Die Kombination aus Timing, präzisen Angriffen und dynamischem Rittereinsatz verleiht den Bosskämpfen eine ungewöhnliche Dimension für ein Action-Adventure und differenziert Tides of Annihilation spürbar vom Genre-Alltag.

Intensive Bosskämpfe und die Macht der Ritter

Ein weiterer Pluspunkt des Dual Frontline Battle Systems: Spieler können während eines Kampfes Ritter wechseln, um Kettenangriffe zu verlängern oder taktische Anpassungen vorzunehmen, etwa Verteidigungsschilde oder Zeitstopps. Die Entwickler betonen, dass die Freiheit bei der Zusammenstellung der Ritter und ihrer Fähigkeiten den individuellen Spielstil prägt.

Storytechnisch nutzt Tides of Annihilation Elemente der Artus-Sage, erweitert diese jedoch um weniger bekannte Figuren wie Lamorak und Tyronoe. Durch die moderne London-Kulisse wird die klassische Helden- und Rittermythologie in einen neuen Kontext gesetzt, der sowohl vertraut als auch frisch wirkt.

Nach dem positiven Feedback seit der ersten Enthüllung im Februar bleibt das Team offen für weitere Rückmeldungen, um das Spiel bis zum Release weiter zu verfeinern.