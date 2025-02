Tides of Annihilation: Soulslike-Action im zerstörten London – Erstes Gameplay da!

Das Fantasy-Adventure versetzt dich in ein verwüstetes, modernes London, überrannt von einer außerweltlichen Invasion. In der Rolle von Gwendolyn kämpfst du mit geisterhaften Rittern gegen albtraumhafte Feinde – inspiriert von der Artus-Sage. Deine Mission? Familie retten, Welt heilen, Feinde zerschmettern!

Eine der größten Überraschungen beim State of Play : Tides of Annihilation, ein düsteres Action-RPG mit klaren FromSoftware-Vibes. Jetzt gibt’s endlich erstes umfassendes Gameplay!

What do you think?