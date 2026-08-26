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Tides of Annihilation zeigt Artus-Action auf der gamescom

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Neuer Trailer zu Tides of Annihilation enthüllt! Alle Infos zur gamescom-Demo, den Tafelrunden-Kräften und der Sprecherin Angela Sant'Albano.

Tides Of Annihilation Gameplay

Ein neuer Trailer zu „Tides of Annihilation“ liefert frische Einblicke in die düstere Mischung aus Artussage und Fantasy-Action. Ab morgen lässt sich der Titel zudem erstmals auf europäischem Boden in Halle 6 anspielen.

„Tides of Annihilation“ verknüpft das historische London mit den Legenden rund um Avalon. Ein mysteriöser Nebel hat die Stadt verschlungen, Geisterritter fordern die Protagonistin Gwendolyn heraus. Guinevere übernimmt die Rolle der Mentorin. Sie übergibt Gwendolyn ein Schwert, das über zehn legendäre Ritter der Tafelrunde befehligt. Das System klingt vielversprechend.

Die Beschwörung der Ritter greift direkt ins Gameplay ein. Jeder Begleiter bringt eigene Fähigkeiten mit, die sowohl in Kämpfen als auch bei Rätseln in den Trümmern Londons zum Einsatz kommen. Als Stimme für Gwendolyn wurde Angela Sant’Albano bestätigt. Sie sprach zuletzt Grace in „Resident Evil Requiem“.

Tides of Annihilation auf der gamescom

Wer vor Ort in Köln ist, kann die Demo in Halle 6 an Stand B-050 ausprobieren. Gelaufen wird die Testfassung auf GeForce RTX 5080-Hardware inklusive DLSS 4.5. Der Release ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant.

Die Prämisse mit den beschwörbaren Tafelrunden-Rittern bietet spielerische Tiefe, wenn das Balancing stimmt. Grafisch und technisch fährt das Entwicklerstudio auf der Messe schwere Geschütze auf. Ein solider Auftritt bei der Opening Night Live. Kein Blindkauf, aber definitiv ein Kandidat für die Wunschliste.

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Welcher der legendären Ritter der Tafelrunde muss für euch unbedingt als spielbare Unterstützung im Kampf dabei sein?

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